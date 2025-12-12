قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد حمدي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى الأهلي بكأس عاصمة مصر
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
أمطار ورياح .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال الطقس غدا
هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي
أطول كسوف كلي للشمس منذ 100 عام ينتهي في مصر.. ماذا يحدث؟
طلب منفعة جـ نسية..اعترافات مثيرةلـ فتاة ضحية سائق شركة شهيرة للتوصيل
حسام موافي يكشف مفاجأة: كل واحد فينا ليه عُمرين
شوط أول سلبي بين الجزائر والإمارات بكأس العرب
احذر 3 أفعال تعرض صاحبها للهلاك.. أخرجت آدم من الجنة ولعنت إبليس
شاهد .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني
كرة القدم النسائية .. الأهلي يفوز على بيراميدز بهدفين في الدوري
تحديث خوارزميات ديسمبر 2025 .. جوجل تعيد ترتيب نتائج البحث وتكافئ المحتوى الأصلي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أوضحت جوجل هذا الأسبوع أنها أطلقت رسميًا تحديث ديسمبر 2025 الأساسي لخوارزمية البحث، في ثالث تعديل جوهري على أنظمة الترتيب خلال عام واحد، مع تحذير مبكر لأصحاب المواقع من فترة تقلبات قد تمتد لثلاثة أسابيع كاملة. 

وأكدت الشركة عبر لوحة حالة البحث أن التحديث مصنف كـ“حادث يؤثر في الترتيب”، ما يعني أن أثره سيكون ملموسًا على نتائج البحث في مختلف اللغات والأسواق، وليس مجرد تحسين محدود في زاوية تقنية واحدة.​

ما الذي يتغير في بحث جوجل هذه المرة؟

كشفت جوجل أن تحديث ديسمبر ينتمي لفئة “التحديثات الأساسية الواسعة”، أي تلك التي تعيد تقييم طريقة فهم أنظمتها لجودة المحتوى وملاءمته للمستخدم، بدل استهداف نوع واحد من الصفحات أو أسلوب محدد من الرسائل المزعجة.

 وذكرت الشركة بأن تراجع ترتيب موقع ما بعد مثل هذه التحديثات لا يعني بالضرورة وجود “عقوبة” أو خطأ فادح، بقدر ما يعكس إعادة فرز شاملة لما تعتبره أنظمتها اليوم أكثر فائدة وإرضاءً لنية البحث.​

سياق عام حافل بالتغييرات منذ بداية 2025

أشارت تحليلات متخصصة إلى أن تحديث ديسمبر يأتي تتويجًا لعام شهد بالفعل تحديثين أساسيين كبيرين في مارس ويونيو، إلى جانب دمج “نظام المحتوى المفيد” بالكامل داخل قلب خوارزمية الترتيب.

يعني هذا الدمج عمليًا أن معايير رصد المحتوى المكرر أو السطحي أو المكتوب “من أجل الخوارزمية فقط” أصبحت جزءًا عضويًا من طريقة تقييم جوجل لأي صفحة، وليس نظامًا منفصلًا يُشغَّل دوريًا كما في السابق.​

ماذا يعني ذلك لأصحاب المواقع وصناع المحتوى؟

حذر خبراء السيو من أن أيام انتظار “التحديث القادم” لاستعادة الترتيب بدأت تتلاشى، بعد أن حدثت جوجل توثيقها لتؤكد أن تحسينات المحتوى قد تنعكس في أي وقت عبر تحديثات أصغر غير معلنة.

 تبقى التوصية الأساسية التركيز على عمق المحتوى، وضوح القيمة للقارئ، قوة الخبرة الظاهرة في النص (E‑E‑A‑T)، وتخفيف الاعتماد على حيل تقنية قصيرة العمر.​

فترة مراقبة لا تقل عن أسبوع بعد اكتمال الإطلاق

وقالت تقارير متخصصة إن جوجل تنصح عمليًا بعدم التسرع في الحكم على أداء موقع ما خلال أيام الإطلاق الأولى، إذ تستمر موجات التذبذب عادة حتى استقرار الأنظمة الجديدة. 

ويفضل أن ينتظر أصحاب المواقع أسبوعًا على الأقل بعد إعلان اكتمال التحديث، ثم مقارنة بيانات البحث في تلك الفترة مع ما قبل 11 ديسمبر، لتكوين صورة أدق عن مكاسبهم أو خسائرهم وإعادة ضبط استراتيجيات المحتوى بناءً على ذلك.​

جوجل تحديثات جوجل الخوارزمية

