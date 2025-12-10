تحرير الفيديو بأسلوب احترافي في دقائق.. صور جوجل تحصل على ميزات جديدة

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق الصور “Google Photos”، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير الفيديو وإنشاء مقاطع الفيديو المميزة.

وتشمل هذه الميزات قوالب مخصصة تحتوي على موسيقى ونصوص مسبقة، بالإضافة إلى محرر فيديو معاد تصميمه.

قوالب مخصصة لتحرير الفيديو

تسمح الميزة الجديدة التي يتم طرحها حاليا على أجهزة أندرويد للمستخدمين باختيار من بين قوالب موسيقية ونصوص معدة مسبقا لإنشاء مقاطع فيديو مميزة بشكل احترافي في ثوان.

كل ما على المستخدم فعله هو اختيار القالب ثم اختيار الصور والفيديوهات التي يرغب في إضافتها، سيقوم صور جوجل تلقائيا بإنشاء فيديو يتناغم مع إيقاع الموسيقى.

تحسينات في إنشاء مقاطع الفيديو المميزة

تسهل التحديثات الجديدة إنشاء مقاطع الفيديو المميزة في التطبيق، حيث أصبحت العملية أسرع وأكثر بساطة، مقاطع الفيديو المميزة هي تجميع لمقاطع الفيديو والصور من معرض المستخدم، مثل لحظات من عطلة مميزة أو احتفالية بعيد ميلاد، لإنشاء مقطع مميز، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى علامة التبويب "إنشاء" والنقر على "فيديو مميز".

إنشاء مقاطع الفيديو المميزة

محرر الفيديو المعاد تصميمه

كما قدمت جوجل محرر فيديو جديدا كليا، متاح على أجهزة أندرويد وiOS، يتميز المحرر الجديد بواجهة "الجدول الزمني العام" التي تسمح للمستخدمين بمراجعة جميع مقاطع الفيديو والمحتويات في مكان واحد، بالإضافة إلى "اللوحة التكيفية" التي تعدل واجهة التحرير حسب احتياجات المستخدم أو المشروع المحدد.

إدراج الموسيقى والنصوص في الفيديو

مع المحرر الجديد، أصبح من الممكن للمستخدمين دمج الموسيقى والنصوص في مقطع فيديو واحد، وأعلنت جوجل أن المحرر المعاد تصميمه سيصبح الأداة الافتراضية لتحرير الفيديو على أجهزة أندرويد.

مكتبة موسيقى جديدة لمقاطع الفيديو المميزة

ميزة أخرى جديدة هي إمكانية استكشاف مكتبة موسيقى صور جوجل لاختيار الموسيقى المثالية لمقاطع الفيديو المميز،. وهذه الميزة متاحة على كل من أندرويد وiOS.

خيارات تخصيص إضافية لمستخدمي أندرويد

مستخدمي أندرويد يمكنهم الآن إضافة تراكبات نصية إلى مقاطع الفيديو المميزة، مع إمكانيات تخصيص إضافية باستخدام خطوط وألوان وخلفيات جديدة.

تتيح هذه الميزات الجديدة للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع مميزة بسهولة أكبر مع إمكانيات تخصيص موسعة، مما يعزز تجربة استخدام صور جوجل على كل من أندرويد وiOS.