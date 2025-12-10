قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
دوري أبطال أوروبا.. جوب بيلينجهام على رأس تشكيل بروسيا ضد بودو جليمت
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحرير الفيديو بأسلوب احترافي في دقائق.. صور جوجل تحصل على ميزات جديدة

صور جوجل
صور جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق الصور “Google Photos”، والتي تهدف إلى تسهيل تحرير الفيديو وإنشاء مقاطع الفيديو المميزة. 

وتشمل هذه الميزات قوالب مخصصة تحتوي على موسيقى ونصوص مسبقة، بالإضافة إلى محرر فيديو معاد تصميمه.

قوالب مخصصة لتحرير الفيديو

تسمح الميزة الجديدة التي يتم طرحها حاليا على أجهزة أندرويد للمستخدمين باختيار من بين قوالب موسيقية ونصوص معدة مسبقا لإنشاء مقاطع فيديو مميزة بشكل احترافي في ثوان. 

كل ما على المستخدم فعله هو اختيار القالب ثم اختيار الصور والفيديوهات التي يرغب في إضافتها، سيقوم صور جوجل تلقائيا بإنشاء فيديو يتناغم مع إيقاع الموسيقى.

تحسينات في إنشاء مقاطع الفيديو المميزة

تسهل التحديثات الجديدة إنشاء مقاطع الفيديو المميزة في التطبيق، حيث أصبحت العملية أسرع وأكثر بساطة، مقاطع الفيديو المميزة هي تجميع لمقاطع الفيديو والصور من معرض المستخدم، مثل لحظات من عطلة مميزة أو احتفالية بعيد ميلاد، لإنشاء مقطع مميز، يمكن للمستخدمين الذهاب إلى علامة التبويب "إنشاء" والنقر على "فيديو مميز".

إنشاء مقاطع الفيديو المميزة

محرر الفيديو المعاد تصميمه

كما قدمت جوجل محرر فيديو جديدا كليا، متاح على أجهزة أندرويد وiOS، يتميز المحرر الجديد بواجهة "الجدول الزمني العام" التي تسمح للمستخدمين بمراجعة جميع مقاطع الفيديو والمحتويات في مكان واحد، بالإضافة إلى "اللوحة التكيفية" التي تعدل واجهة التحرير حسب احتياجات المستخدم أو المشروع المحدد.

إدراج الموسيقى والنصوص في الفيديو

مع المحرر الجديد، أصبح من الممكن للمستخدمين دمج الموسيقى والنصوص في مقطع فيديو واحد، وأعلنت جوجل أن المحرر المعاد تصميمه سيصبح الأداة الافتراضية لتحرير الفيديو على أجهزة أندرويد.

مكتبة موسيقى جديدة لمقاطع الفيديو المميزة

ميزة أخرى جديدة هي إمكانية استكشاف مكتبة موسيقى صور جوجل لاختيار الموسيقى المثالية لمقاطع الفيديو المميز،. وهذه الميزة متاحة على كل من أندرويد وiOS.

خيارات تخصيص إضافية لمستخدمي أندرويد

مستخدمي أندرويد يمكنهم الآن إضافة تراكبات نصية إلى مقاطع الفيديو المميزة، مع إمكانيات تخصيص إضافية باستخدام خطوط وألوان وخلفيات جديدة.

تتيح هذه الميزات الجديدة للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو وإنشاء مقاطع مميزة بسهولة أكبر مع إمكانيات تخصيص موسعة، مما يعزز تجربة استخدام صور جوجل على كل من أندرويد وiOS.

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

الدكتورة ياسمين فؤاد

القومي للمرأة يهنئ ياسمين فؤاد لفوزها بجائزة صندوق نوبل للاستدامة

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

«الإدارية العليا»: إحالة 37 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لمحكمة النقض

حكم «الإدارية العليا» في 257 طعن على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حكم الإدارية العليا في 257 طعنا على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
طريقة عمل شوربة العدس التركية

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

