جوجل تعود للصدارة بقوة.. 5 عوامل قلبت موازين الذكاء الاصطناعي

في نوفمبر 2022، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة الشهير ChatGPT، الذي اجتذب اهتماما عالميا وأظهر شركة جوجل وكأنها متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي.

تحدثت تقارير حينها عن إعلان جوجل "حالة طوارئ"، وسعي إدارتها لإطلاق منتج منافس، لكن محاولاتها الأولى عبر Bard و Imagen 1 لم تحقق النجاح المطلوب، ما دفع بعض المراقبين للمطالبة باستقالة الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي.

جوجل تستعيد زمام السباق في الذكاء الاصطناعي بعد كبوة البدايات



غير أن جوجل سرعان ما أعادت ترتيب أوراقها، متبنية نهجا بطيئا لكنه ثابت، لتقديم منتجات "صحيحة" وفق وصفها، صرح بيتشاي العام الماضي قائلا: “في التاريخ، ليس ضروريا أن تكون الأول، لكن الأهم أن تنفذ جيدا وتقدم أفضل منتج في فئته”.

ومنذ ذلك الحين، كثف بيتشاي ظهوره الإعلامي ليؤكد أن جوجل كانت "شركة الذكاء الاصطناعي أولا" منذ عام 2016، وأنها تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في منتجاتها،

واليوم، في عام 2025، تبدو جوجل وقد حققت عودة لافتة، بفضل سلسلة من الإنجازات التي غيرت موازين المنافسة.

5 أسباب وراء عودة جوجل القوية في سباق الذكاء الاصطناعي



1. إطلاق Gemini 3.0 بنجاح مبهر:

أطلقت جوجل الأسبوع الماضي نموذج Gemini 3.0 الذي وصف بأنه الأقوى حتى الآن، متفوقا على النسخ السابقة في مهام البرمجة والتصميم والتحليل، ومتقدما على نماذج منافسة في اختبارات القياس.



كان النموذج مقنعا بما يكفي لدفع الرئيس التنفيذي لـ Salesforce مارك بينيوف إلى التحول من استخدام ChatGPT، فيما حذر رئيس OpenAI سام ألتمان موظفيه من “رياح معاكسة” بعد إطلاق Gemini 3.



بعد أيام، أطلقت نموذج الصور Nano Banana Pro،

حيث سهم جوجل قفز بأكثر من 12% منذ إطلاق Gemini 3 في 18 نوفمبر، وتجاوزت قيمة الشركة السوقية منافستها مايكروسوفت واقتربت من 4 تريليونات دولار، مع ارتفاع في السهم يقارب 70% خلال العام.

2. ميزة الشرائح المخصصة TPU:

طورت جوجل خلال أكثر من عقد شرائح TPU للاستخدام الداخلي، والتي دربت نماذج Gemini، واليوم أصبحت هذه الشرائح منتجا متاحا للشركات عبر خدمات جوجل السحابية، في خطوة تهدد هيمنة إنفيديا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.



كما أشارت تقارير إلى محادثات جارية بين جوجل وميتا لعقد صفقة بمليارات الدولارات لوضع شرائح جوجل في مراكز بيانات ميتا، وهو خبر أدى إلى تراجع أسهم AMD وإنفيديا، رغم تأكيد الأخيرة أن شرائحها لا تزال الأفضل.

3. نمو أعمال Google Cloud:

أصبحت وحدة جوجل السحابية مصدر دخل ضخم بفضل خبرة الشركة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما وسعت الشركة شبكات المبيعات والشركاء، وبدأت باستضافة نماذج AI تابعة لشركات مختلفة.

4. انتصار قضائي في قضية الاحتكار:

في سبتمبر، فرض قاض فيدرالي عقوبات على جوجل في قضية احتكار تعود لعام 2020. ورغم اعتبار الشركة احتكارا، جاءت العقوبات أخف من المتوقع.



لا يزال بإمكان جوجل دفع الأموال لشركائها مثل آبل لقاء جعل محركها البحثي هو الافتراضي لكن دون اتفاقيات حصرية، الأهم أن متصفح كروم بقي ضمن منظومة الشركة ولم يفصل عنها، وهو ما جنبها هزة كبرى في سوق الإعلانات البحثية، ورفع قيمتها السوقية فوق 3 تريليونات دولار.

5. ثقة وارن بافيت:

ضخت بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت استثمارا بقيمة 4.3 مليارات دولار في «ألفابت»، في خطوة لافتة نظرا لأن بافيت عادة ما يتجنب شركات التكنولوجيا عالية النمو. الاستثمار مثل إشارة قوية على ثقته بمستقبل جوجل.