جيش الاحتلال يطلق النار بكثافة على عدة مناطق بمدينة خان يونس
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 29 نوفمبر 2025
لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات
دعاء سورة الواقعة للرزق والغنى وسداد الديون.. ردده وسترى العجب
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 29-11-2025
أخبار التوك شو | عودة المتسابق عبدالله لدولة التلاوة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. حياة سكان غزة مهددة بسبب الألغام
الكرتونة تكسر حاجز الـ 130جنيها .. تراجع أسعار البيض اليوم السبت
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط
محمد الأتربي: الدول العربية تحتاج رؤية مستقبلية وإصلاحات لتعزيز نمو الاقتصاد
طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية تحلق في ريف القنيطرة وبيت جن
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية فى مصر.. قريبا
بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية.. لهذا السبب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوجل تعود للصدارة بقوة.. 5 عوامل قلبت موازين الذكاء الاصطناعي

جوجل
جوجل

في نوفمبر 2022، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة الشهير ChatGPT، الذي اجتذب اهتماما عالميا وأظهر شركة جوجل وكأنها متأخرة عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي. 

تحدثت تقارير حينها عن إعلان جوجل "حالة طوارئ"، وسعي إدارتها لإطلاق منتج منافس، لكن محاولاتها الأولى عبر Bard و Imagen 1 لم تحقق النجاح المطلوب، ما دفع بعض المراقبين للمطالبة باستقالة الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي.

جوجل تستعيد زمام السباق في الذكاء الاصطناعي بعد كبوة البدايات


غير أن جوجل سرعان ما أعادت ترتيب أوراقها، متبنية نهجا بطيئا لكنه ثابت، لتقديم منتجات "صحيحة" وفق وصفها، صرح بيتشاي العام الماضي قائلا: “في التاريخ، ليس ضروريا أن تكون الأول، لكن الأهم أن تنفذ جيدا وتقدم أفضل منتج في فئته”. 

ومنذ ذلك الحين، كثف بيتشاي ظهوره الإعلامي ليؤكد أن جوجل كانت "شركة الذكاء الاصطناعي أولا" منذ عام 2016، وأنها تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في منتجاتها،
واليوم، في عام 2025، تبدو جوجل وقد حققت عودة لافتة، بفضل سلسلة من الإنجازات التي غيرت موازين المنافسة.

جوجل تستعيد زمام السباق في الذكاء الاصطناعي بعد كبوة البدايات

5 أسباب وراء عودة جوجل القوية في سباق الذكاء الاصطناعي
 

1. إطلاق Gemini 3.0 بنجاح مبهر:

أطلقت جوجل الأسبوع الماضي نموذج Gemini 3.0 الذي وصف بأنه الأقوى حتى الآن، متفوقا على النسخ السابقة في مهام البرمجة والتصميم والتحليل، ومتقدما على نماذج منافسة في اختبارات القياس.


كان النموذج مقنعا بما يكفي لدفع الرئيس التنفيذي لـ Salesforce مارك بينيوف إلى التحول من استخدام ChatGPT، فيما حذر رئيس OpenAI سام ألتمان موظفيه من “رياح معاكسة” بعد إطلاق Gemini 3.


بعد أيام، أطلقت نموذج الصور Nano Banana Pro،
حيث سهم جوجل قفز بأكثر من 12% منذ إطلاق Gemini 3 في 18 نوفمبر، وتجاوزت قيمة الشركة السوقية منافستها مايكروسوفت واقتربت من 4 تريليونات دولار، مع ارتفاع في السهم يقارب 70% خلال العام.

2. ميزة الشرائح المخصصة TPU:

طورت جوجل خلال أكثر من عقد شرائح TPU للاستخدام الداخلي، والتي دربت نماذج Gemini، واليوم أصبحت هذه الشرائح منتجا متاحا للشركات عبر خدمات جوجل السحابية، في خطوة تهدد هيمنة إنفيديا على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.
 

كما أشارت تقارير إلى محادثات جارية بين جوجل وميتا لعقد صفقة بمليارات الدولارات لوضع شرائح جوجل في مراكز بيانات ميتا، وهو خبر أدى إلى تراجع أسهم AMD وإنفيديا، رغم تأكيد الأخيرة أن شرائحها لا تزال الأفضل.

3. نمو أعمال Google Cloud:

أصبحت وحدة جوجل السحابية مصدر دخل ضخم بفضل خبرة الشركة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، كما وسعت الشركة شبكات المبيعات والشركاء، وبدأت باستضافة نماذج AI تابعة لشركات مختلفة.

4. انتصار قضائي في قضية الاحتكار:

في سبتمبر، فرض قاض فيدرالي عقوبات على جوجل في قضية احتكار تعود لعام 2020. ورغم اعتبار الشركة احتكارا، جاءت العقوبات أخف من المتوقع.


لا يزال بإمكان جوجل دفع الأموال لشركائها مثل آبل لقاء جعل محركها البحثي هو الافتراضي لكن دون اتفاقيات حصرية، الأهم أن متصفح كروم بقي ضمن منظومة الشركة ولم يفصل عنها، وهو ما جنبها هزة كبرى في سوق الإعلانات البحثية، ورفع قيمتها السوقية فوق 3 تريليونات دولار.

5. ثقة وارن بافيت:

ضخت بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت استثمارا بقيمة 4.3 مليارات دولار في «ألفابت»، في خطوة لافتة نظرا لأن بافيت عادة ما يتجنب شركات التكنولوجيا عالية النمو. الاستثمار مثل إشارة قوية على ثقته بمستقبل جوجل.

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

البطاقة الشخصية

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية 2025

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

رضا عبد العال

كان بيلاعب الجيش الملكي لوحده.. رضا عبد العال يشيد بنجم الأهلي

محمد بلال رئيس نادي سموحة

تعرف على نتيجة انتخابات نادي سموحة بالكامل

مصطفى شوبير

يلعب أساسي على الشناوي.. رضا عبد العال يتغنى بأداء مصطفى شوبير

