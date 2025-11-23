قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
إمبراطورية جوجل في خطر.. القضاء الأمريكي يدرس تفكيك وحدات إعلانية ضخمة

جوجل
جوجل
شيماء عبد المنعم

تواجه إمبراطورية تكنولوجيا الإعلانات لشركة جوجل احتمال التفكيك، حيث يدرس قاض أمريكي إمكانية إجبار العملاق التقني على بيع وحدات أعمال رئيسية، في خطوة قد تشكل أول تفكيك كبير لشركة من شركات التكنولوجيا الكبرى في عصر الإنترنت الحديث، وتهدد أحد أركان أعمالها التي تبلغ قيمتها 3.64 تريليون دولار.

وقد استمعت القاضية ليونى برينكيما في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية في فرجينيا يوم الجمعة إلى ثلاث ساعات من المرافعات الختامية بشأن الإجراءات العقابية المتعلقة باحتكار جوجل غير القانوني في مجال تكنولوجيا الإعلانات، حيث طالبت وزارة العدل الأمريكية ببيع إجبارى لمنصة AdX وغيرها من الإجراءات الصارمة.

ويكتسب الأمر أهمية قصوى، إذ تعالج جوجل 8.2 مليون طلب مساحة إعلانية كل ثانية وتحصل رسوما بنسبة 20% من الناشرين، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، ما يجعل تكنولوجيا الإعلانات عاملا أساسيا في تمويل سيطرتها على البحث والفيديو والذكاء الاصطناعي.

وزارة العدل تطالب بتغيير جذري لأعمال الإعلانات

تريد الحكومة من جوجل فصل التكنولوجيا التي تدير المعاملات بين مشتري وبائعي الإعلانات ومشاركة البيانات مع المنافسين.

وقال محامي وزارة العدل ماثيو هوبرت إن البيع الإجباري وحده يمكن أن يعيد المنافسة، مؤكدا أن الحل “يحتاج إلى القضاء على احتكارات جوجل المكتسبة بطريقة غير قانونية جذريا”.

وأوضحت الصحيفة أن جوجل تتلقى 8.2 مليون طلب لبيع مساحة إعلانية كل ثانية وتحصل رسوما بنسبة 20% من الناشرين، وتدعي الحكومة أن الشركة استخدمت هيمنتها لاستخلاص حصص أكبر من هذه المعاملات.

جوجل ترفض التفكيك وتقترح حلولا بديلة

جوجل ترفض التفكيك وتقترح حلولا بديلة

في المقابل، قالت كارين دن، المحامية الرئيسية لجوجل، إن التفكيك سيكون “إجراء متطرفا” وصعبا من الناحية التقنية، وسيؤدي إلى انتقال مؤلم للعملاء، واقترحت الشركة إجراءات سلوكية بديلة يمكن تنفيذها خلال 12-15 شهرا، مقارنة بسنوات قد تستغرقها عملية التفكيك، وفقا لـ نيويورك تايمز.

القاضية تبحث عن إجراءات سريعة وسط استئناف محتمل

وأشارت القاضية برينكيما، التي حكمت في أبريل أن جوجل تحتكر بشكل غير قانوني اثنين من أسواق تكنولوجيا الإعلانات، إلى أن قرارها سيصدر على الأرجح العام المقبل، كما شددت على أن "الوقت جوهري"، خاصة مع الطبيعة المتسارعة لصناعة الإعلانات واستئناف جوجل المتوقع.

وقد تؤثر هذه القضية على جزء حيوي من أعمال جوجل بقيمة 3.64 تريليون دولار، وإذا أمرت الشركة بالتفكيك، فستكون أول حالة إجبارية لتفكيك عملاق تقني منذ حملة الحكومة الأمريكية للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في عهد الرئيس ترامب. 

وكانت جوجل قد تجنبت مصيرا مشابها مؤخرا في قضية احتكار البحث، حيث رفض قاض إجبار الشركة على بيع متصفحها “كروم”.

جوجل تفكيك جوجل تكنولوجيا الإعلانات

