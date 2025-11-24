قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد التحقيق معه| نقابة المهن الموسيقية تقرر إيقاف إسلام كابونجا 6 أشهر عن الغناء

اسلام كابونجا ومصطفي كامل
اسلام كابونجا ومصطفي كامل
تقى الجيزاوي

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفي كامل إيقاف مطرب المهرجانات إسلام كابونجا لمدة ٦ اشهر بسبب ما بدر منه من كلمات غير لائقة فى احدى الأغاني الذى قدمها.

وحضر مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا اليوم إلى مقر نقابة المهن الموسيقية  للتحقيق معه على قرار إيقافه الذى صدر خلال الفترة الماضية بسبب بعد التجاوزات الذى صدرت منه فى إحدى اغانيه ، ولكنه صرح سابقا بأن هذه الأغنية قديمة وليست حديثة.

وقال كابونجا خلال دخوله مقر النقابة: “ربنا كبير وادعوا لي”.


ونشر مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا اليوم،  مقطع فيديو مباشر على مو ع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علق من خلاله على قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية. 

وخلال مقطع الفيديو، قال إسلام كابونجا، إن فيديوهات الأغاني التي تسببت في إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، قديمة وتم نشرها الآن الأضرار به، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل.. بيشتغلوني بفيديو قديم علشان يئذوني في أكل عيشي». 

وأضاف إسلام كابونجا: «كلنا شفنا خبر إيقافي، وأي قرار يصدر من النقابة على دماغي، وبحلف على المصحف إن الأغاني دي قديمة».

مصطفي كامل يعلق على أزمة إسلام كابونجا

نشر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن أزمة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بسبب التجاوزات بأغنيته الجديدة حيث تدرس النقابة شطبه نهائيًا من نقابة المهن الموسيقية. 

وقال مصطفى كامل : قولًا واحدًا لا مكان لهذا الشخص بيننا وإيقاف التصريح الربع سنوي له.. وغدًا بإذن الله استطلاع رأي الزملاء بلجنة العمل بشطبه نهائيًا، تم تحذيره كثيرًا.. وتم التنبيه عليه كثيرًا ولا حياة لمن تنادي.

وأوضح مصطفى كامل، أن مسؤولية ترخيص ورقابة كلمات الأغاني، تقع على وزارة الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، قائلًا: مع العلم أن مسئولية ترخيص ورقابة وإجازة كلمات الأغاني تعود إلى وزارة الثقافة والإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية.

مصطفي كامل إسلام كابونجا نقابة المهن الموسيقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد