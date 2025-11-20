جوجل تطلق سلاحها السري.. Gemini 3 يهدد عرش OpenAI وأنثروبيك

بعد سنوات من الانتقادات بسبب تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، كثفت شركة جوجل منافستها ضد الشركات الناشئة الأصغر مثل OpenAI وأنثروبيك.

جوجل تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي وتتصارع مع منافسيها في سباق الابتكار

وأطلقت جوجل نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يحسن قدرة النسخة السابقة على إنشاء البرامج، وتنظيم البريد الإلكتروني، ومساعدة الشركات في تحليل المستندات، كما يمكن للنموذج دمج النصوص والرسوميات معا عند الاستجابة لطلبات تتعلق بخطط السفر أو التاريخ أو الفن.

وقالت جوجل إن النموذج، الذي يعد واحدا من بين عدد قليل من المشاريع الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتنافس على قيادة الصناعة، سيكون متاحا عبر تطبيق Gemini ويمكن استخدامه أيضا للرد على استفسارات البحث في وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بحث تفاعلية أطلقتها الشركة هذا العام.

أثار إعلان جوجل المخاوف بين الشركات التي بدأت سباق الذكاء الاصطناعي، حيث أشار موظفون في OpenAI وأنثروبيك إلى أن التفوق المحتمل لنماذج جوجل في مجالات مثل البرمجة التلقائية أو توليد الصور قد يضر بأعمالهم.

وقال مايك أوروورك، كبير استراتيجيي السوق في شركة JonesTrading: "نظرا لحجم جوجل ومكانتها وميزة التحرك المبكر في البحث، قد يستحوذ Gemini على حصة سوقية ويجعل OpenAI وغيرها تتأخر".

وأضاف أن هذا التطور قد يؤثر على شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت، التي تعهدت OpenAI بدفع مليارات الدولارات لها مقابل خدمات الحوسبة.

ويواجه ازدهار الذكاء الاصطناعي أيضا تساؤلات حول مدى قدرة الشركات على تبرير التكاليف الباهظة للتقنية مقابل الفرص التجارية التي توفرها.

وتشير تقديرات شركة McKinsey & Company إلى أن مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد على حواسيب فائقة القوة ستتطلب استثمارات تصل إلى نحو 7 تريليونات دولار بحلول 2030.

وفي مؤتمر صحفي، قالت جوجل إن دقة المعلومات التي يولدها Gemini 3 تصل إلى 72% وفق معيار اختبارات قياسي، وهو معدل مرتفع بالنسبة لنموذج من هذا النوع، لكنه قد لا يرقى إلى توقعات المستخدمين العاديين.

وأوضحت الشركة أن دقة النموذج ستتحسن عند دمجه مع محرك البحث، حيث يمكنه التحقق الفوري من المعلومات عبر الإنترنت.

وأشارت جوجل إلى توسع انتشار تطبيق Gemini، الذي يصل عدد مستخدميه النشطين شهريا إلى 650 مليون، مقارنة بـ350 مليون في مارس الماضي، بينما تقول OpenAI إن لديها حوالي 700 مليون مستخدم أسبوعيا.

ولجذب المزيد من المستخدمين، ستقدم الشركة خدمة Google AI Pro مجانا لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة، ما يوفر نحو 240 دولارا سنويا لكل طالب.

وأوضحت جوجل أن نحو 24 شركة بدأت باستخدام Gemini 3 لتحليل بياناتها وتفريغ الاجتماعات متعددة اللغات بدقة، كما يمكن للتطبيق تنظيم البريد الوارد وصياغة الردود تلقائيا.

ويرى خبراء أن هذه القدرات قد تمنح جوجل ميزة إضافية في منافستها مع مايكروسوفت وأمازون على عملاء الحوسبة السحابية، حيث سجلت الشركة ارتفاع مبيعات أعمال الحوسبة السحابية بنسبة ثلث خلال الربع الأخير لتصل إلى 15 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.