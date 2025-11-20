قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق سلاحها السري.. Gemini 3 يهدد عرش OpenAI وأنثروبيك

Gemini 3
Gemini 3
شيماء عبد المنعم

بعد سنوات من الانتقادات بسبب تأخرها في مجال الذكاء الاصطناعي، كثفت شركة جوجل منافستها ضد الشركات الناشئة الأصغر مثل OpenAI وأنثروبيك.

جوجل تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي وتتصارع مع منافسيها في سباق الابتكار

وأطلقت جوجل نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini 3، الذي يحسن قدرة النسخة السابقة على إنشاء البرامج، وتنظيم البريد الإلكتروني، ومساعدة الشركات في تحليل المستندات، كما يمكن للنموذج دمج النصوص والرسوميات معا عند الاستجابة لطلبات تتعلق بخطط السفر أو التاريخ أو الفن.

وقالت جوجل إن النموذج، الذي يعد واحدا من بين عدد قليل من المشاريع الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتنافس على قيادة الصناعة، سيكون متاحا عبر تطبيق Gemini ويمكن استخدامه أيضا للرد على استفسارات البحث في وضع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة بحث تفاعلية أطلقتها الشركة هذا العام.

جوجل تطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي وتتصارع مع منافسيها في سباق الابتكار

أثار إعلان جوجل المخاوف بين الشركات التي بدأت سباق الذكاء الاصطناعي، حيث أشار موظفون في OpenAI وأنثروبيك إلى أن التفوق المحتمل لنماذج جوجل في مجالات مثل البرمجة التلقائية أو توليد الصور قد يضر بأعمالهم.

وقال مايك أوروورك، كبير استراتيجيي السوق في شركة JonesTrading: "نظرا لحجم جوجل ومكانتها وميزة التحرك المبكر في البحث، قد يستحوذ Gemini على حصة سوقية ويجعل OpenAI وغيرها تتأخر". 

وأضاف أن هذا التطور قد يؤثر على شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت، التي تعهدت OpenAI بدفع مليارات الدولارات لها مقابل خدمات الحوسبة.

ويواجه ازدهار الذكاء الاصطناعي أيضا تساؤلات حول مدى قدرة الشركات على تبرير التكاليف الباهظة للتقنية مقابل الفرص التجارية التي توفرها. 

وتشير تقديرات شركة McKinsey & Company إلى أن مراكز البيانات العملاقة التي تعتمد على حواسيب فائقة القوة ستتطلب استثمارات تصل إلى نحو 7 تريليونات دولار بحلول 2030.

وفي مؤتمر صحفي، قالت جوجل إن دقة المعلومات التي يولدها Gemini 3 تصل إلى 72% وفق معيار اختبارات قياسي، وهو معدل مرتفع بالنسبة لنموذج من هذا النوع، لكنه قد لا يرقى إلى توقعات المستخدمين العاديين. 

وأوضحت الشركة أن دقة النموذج ستتحسن عند دمجه مع محرك البحث، حيث يمكنه التحقق الفوري من المعلومات عبر الإنترنت.

وأشارت جوجل إلى توسع انتشار تطبيق Gemini، الذي يصل عدد مستخدميه النشطين شهريا إلى 650 مليون، مقارنة بـ350 مليون في مارس الماضي، بينما تقول OpenAI إن لديها حوالي 700 مليون مستخدم أسبوعيا. 

ولجذب المزيد من المستخدمين، ستقدم الشركة خدمة Google AI Pro مجانا لطلاب الجامعات في الولايات المتحدة، ما يوفر نحو 240 دولارا سنويا لكل طالب.

وأوضحت جوجل أن نحو 24 شركة بدأت باستخدام Gemini 3 لتحليل بياناتها وتفريغ الاجتماعات متعددة اللغات بدقة، كما يمكن للتطبيق تنظيم البريد الوارد وصياغة الردود تلقائيا. 

ويرى خبراء أن هذه القدرات قد تمنح جوجل ميزة إضافية في منافستها مع مايكروسوفت وأمازون على عملاء الحوسبة السحابية، حيث سجلت الشركة ارتفاع مبيعات أعمال الحوسبة السحابية بنسبة ثلث خلال الربع الأخير لتصل إلى 15 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جوجل Gemini 3 الذكاء الاصطناعي تطبيق Gemini

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

بوستر حفل هاني فرحات

إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات

نيكول سابا

نيكول سابا بعد تكريمها بـأفضل ممثلة عربية: مصر دايما مغرقاني بحبها

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تحتفل بحصولها على جائزة أفضل مذيعة في مهرجان The Best

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد