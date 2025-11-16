وداعا للفوضى.. جوجل تطلق أداة ثورية لتنظيم الصور وتوفير المساحة

إذا كنت بحاجة لتفريغ بعض المساحة على هاتفك العامل بنظام أندرويد أو iOS، فإن تطبيق صور جوجل Google Photos يعد من أسهل الطرق لتحقيق ذلك، فكثير من الصور المخزنة تكون مكررة أو غير ضرورية، خصوصا إذا كنت تلتقط صورا بسرعة أو عن طريق الخطأ.

ميزة "تكديس الصور" الجديدة

أعلنت جوجل عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيقها، تقوم بتجميع الصور المتشابهة في مجموعات مكدسة، يمكن للمستخدم اختيار أفضل صورة من المجموعة وحذف البقية، أو ترك الأمر للذكاء الاصطناعي ليحدد اللقطة المثالية ويحذف الصور الأخرى بضغطة واحدة، النتيجة: معرض صور أكثر تنظيما ومساحة تخزين إضافية على الهاتف.

مقارنة مع ميزة "Top Shot"

تشبه الميزة الجديدة خاصية Top Shot الموجودة في هواتف بيكسل، والتي تلتقط عدة إطارات قبل وبعد الضغط على زر التصوير ثم تختار أفضلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولكن على عكس "Top Shot" الحصرية لهواتف بيكسل، فإن أداة "تكديس الصور" ستتوفر لجميع مستخدمي صور جوجل، بما في ذلك مستخدمي آيفون.

ميزة "تكديس الصور" الجديدة

كيفية التفعيل



لمعرفة ما إذا كانت الميزة وصلت إلى هاتفك:

- افتح تطبيق صور جوجل Google Photos.

- اضغط على أيقونة الملف الشخصي أعلى يمين الشاشة.

- ادخل إلى الإعدادات > التفضيلات، وإذا وجدت خيار Group similar photos قم بتفعيله.



من المتوقع أن تصل الميزة أولا إلى هواتف أندرويد، ثم إلى باقي الأجهزة، ورغم أن بعض المستخدمين يرفضون حذف أي صورة لأسباب شخصية أو حتى بدافع العادة، إلا أن هذه الأداة ستساعد في التخلص من الصور المكررة وتنظيم المعرض بشكل أفضل.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت عن تعزيز ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، عبر دمج قدرات برنامج Veo 3 الجديد، لتصبح التجربة أكثر دقة وواقعية.

الميزة الجديدة متاحة ضمن تبويب الإنشاء Create في تطبيق Google Photos، حيث يمكن للمستخدم:

- تحريك الصور الثابتة وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة،

- إعادة تصميم الصور كرسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن حفظها كفيديو،

- أو استخدام خاصية اللمحات Highlights لإنشاء مقاطع فيديو تلقائية من صور تحتوي على كلمات مفتاحية محددة من معرض الصور.