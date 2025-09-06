قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ 4 ثوان فقط.. تحديث في صور جوجل يحول صورك الثابتة إلى فيديوهات

صور جوجل
صور جوجل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن تعزيز ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، عبر دمج قدرات برنامج Veo 3 الجديد، لتصبح التجربة أكثر دقة وواقعية.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق صور جوجل في الولايات المتحدة، تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مدتها 4 ثوان، وذلك من خلال خيارين داخل تبويب الإنشاء Create:

- حركات خفيفة – Subtle movements.

- أو الخيار العشوائي أشعر بالحظ – I’m feeling lucky للمزيد من التنوع والإبداع.

ووفقا لما أوضحه المتحدث باسم جوجل، مايكل ماركوني، يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة إضفاء الحيوية على صورهم، وجعل الأشخاص فيها يرقصون أو تتساقط عليهم قصاصات ورقية احتفالية.

ويعد Veo 3 بديلا عن إصدار Veo 2 الذي تم طرحه في يوليو الماضي، ويتميز بتحسينات واضحة في جودة الفيديو والدقة البصرية عند إنشاء مقاطع من صور ثابتة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها جوجل لنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو إلى جمهور أوسع. 

ففي مؤتمر Google I/O في شهر مايو الماضي، كشفت الشركة عن نموذج Veo 3 إلى جانب أداة Flow لإنشاء الفيديوهات من النصوص، كما أطلقت في أغسطس إصدارا تجريبيا من محرر فيديوهات ذكائي باسم Vids، يتيح إنشاء مقاطع تتضمن شخصيات رقمية “أفاتار” تتحدث نيابة عن المستخدمين.

من أبرز مميزات Veo 3، كما صرح نائب رئيس جوجل لمشروع Gemini، جوش وودوارد، هي القدرة على توليد أصوات واقعية للغاية، وقد كان الوصول الكامل لهذه الميزة محصورا في باقة AI Ultra بسعر 250 دولارا شهريا، لكن الآن، أصبح بإمكان مستخدمي Google Photos الاستفادة من مزايا Veo 3 الأساسية مجانا – ولكن دون دعم توليد الصوت – وعلى عدد محدود من الصور يوميا، أما مشتركو الباقات المدفوعة (Pro و Ultra) فيحصلون على قدرات أوسع وإمكانيات أكبر.

الميزة الجديدة متاحة ضمن تبويب الإنشاء Create في تطبيق Google Photos، حيث يمكن للمستخدم:

- تحريك الصور الثابتة وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة،

- إعادة تصميم الصور كرسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن حفظها كفيديو،

- أو استخدام خاصية اللمحات Highlights لإنشاء مقاطع فيديو تلقائية من صور تحتوي على كلمات مفتاحية محددة من معرض الصور.

جوجل تحويل الصور إلى فيديوهات Google Photos Veo 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

وزير الصحة

الولادة طبيعي أم قيصري؟.. قرارات عاجلة من الصحة لحماية الأمهات والأطفال

ترشيحاتنا

نادية الجندي

فستان لافندر..أحدث ظهور لـ نادية الجندي

بدرية طلبة

كن مع الله .. بدرية طلبة تعلق على صورتها من أحدث ظهور

ريهام عبد الغفور وفاتن السعيد

أجمل وأحن وأطيب ريكو..فاتن السعيد تهنئ ريهام عبدالغفور بعيد ميلادها

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد