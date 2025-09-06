بـ 4 ثوان فقط.. تحديث في صور جوجل يحول صورك الثابتة إلى فيديوهات

أعلنت شركة جوجل Google، عن تعزيز ميزة تحويل الصور إلى فيديوهات في تطبيق الصور الخاص بها Google Photos، عبر دمج قدرات برنامج Veo 3 الجديد، لتصبح التجربة أكثر دقة وواقعية.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق صور جوجل في الولايات المتحدة، تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مدتها 4 ثوان، وذلك من خلال خيارين داخل تبويب الإنشاء Create:

- حركات خفيفة – Subtle movements.

- أو الخيار العشوائي أشعر بالحظ – I’m feeling lucky للمزيد من التنوع والإبداع.

ووفقا لما أوضحه المتحدث باسم جوجل، مايكل ماركوني، يمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة الجديدة إضفاء الحيوية على صورهم، وجعل الأشخاص فيها يرقصون أو تتساقط عليهم قصاصات ورقية احتفالية.

ويعد Veo 3 بديلا عن إصدار Veo 2 الذي تم طرحه في يوليو الماضي، ويتميز بتحسينات واضحة في جودة الفيديو والدقة البصرية عند إنشاء مقاطع من صور ثابتة.

ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها جوجل لنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو إلى جمهور أوسع.

ففي مؤتمر Google I/O في شهر مايو الماضي، كشفت الشركة عن نموذج Veo 3 إلى جانب أداة Flow لإنشاء الفيديوهات من النصوص، كما أطلقت في أغسطس إصدارا تجريبيا من محرر فيديوهات ذكائي باسم Vids، يتيح إنشاء مقاطع تتضمن شخصيات رقمية “أفاتار” تتحدث نيابة عن المستخدمين.

من أبرز مميزات Veo 3، كما صرح نائب رئيس جوجل لمشروع Gemini، جوش وودوارد، هي القدرة على توليد أصوات واقعية للغاية، وقد كان الوصول الكامل لهذه الميزة محصورا في باقة AI Ultra بسعر 250 دولارا شهريا، لكن الآن، أصبح بإمكان مستخدمي Google Photos الاستفادة من مزايا Veo 3 الأساسية مجانا – ولكن دون دعم توليد الصوت – وعلى عدد محدود من الصور يوميا، أما مشتركو الباقات المدفوعة (Pro و Ultra) فيحصلون على قدرات أوسع وإمكانيات أكبر.

الميزة الجديدة متاحة ضمن تبويب الإنشاء Create في تطبيق Google Photos، حيث يمكن للمستخدم:

- تحريك الصور الثابتة وتحويلها إلى مقاطع فيديو قصيرة،

- إعادة تصميم الصور كرسوم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن حفظها كفيديو،

- أو استخدام خاصية اللمحات Highlights لإنشاء مقاطع فيديو تلقائية من صور تحتوي على كلمات مفتاحية محددة من معرض الصور.