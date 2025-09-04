قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
تكنولوجيا وسيارات

لوحة مفاتيح جوجل تحصل على أدوات ذكاء اصطناعي جديدة.. طريقة استخدامها

Gboard
Gboard
شيماء عبد المنعم

أصبحت Gboard لوحة المفاتيح الأساسية لمستخدمي أندرويد، خاصة بعد أن جعلتها جوجل الافتراضية على أجهزة Pixel. 

ومثل باقي تطبيقات جوجل، تتميز Gboard بالعديد من الميزات المتقدمة، وتواصل الشركة العمل على توسيع قدراتها باستمرار، وتعد أحدث الإضافات التي حصلت عليه لوحة المفاتيح على أجهزة أندرويد، هي استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في كتابة النصوص بسهولة ودقة أكبر.
 

كانت هذه الميزة متاحة سابقا فقط لأجهزة Pixel، لكنها بدأت الآن بالانتشار إلى المزيد من أجهزة أندرويد ضمن تحديث Pixel Feature Drop الأخير.

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من Gboard، وقد يستغرق وصولها إلى جهازك عدة أيام أو أسابيع. 

على سبيل المثال، بعض المستخدمين شاهدوا الميزة بالفعل على OnePlus 13، بينما لم تصل بعد إلى Galaxy S25 Ultra.

ميزات أدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard

بمجرد توفر الميزة، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard:

- التدقيق الإملائي للنصوص

- اقتراح صيغ جديدة للرسائل

- إعادة صياغة وتحسين الرسائل

- اختيار أساليب مختلفة مثل ودي، احترافي، مفصل، أو إضافة الرموز التعبيرية

تتم جميع عمليات المعالجة محليا على جهازك باستخدام Gemini Nano، مما يضمن الخصوصية، رغم تساؤلات بعض المستخدمين حول البيانات التي يمكن أن يصل إليها Gemini.

أدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard

كيفية استخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

1. افتح أي تطبيق يدعم Gboard.

2. اضغط على أيقونة أدوات الكتابة، والتي تشبه قلما صغيرا مع بعض النجوم.

3. ستفتح نافذة الذكاء الاصطناعي، وستبدأ على الفور في اقتراح النصوص المناسبة لحقل الرسالة.

4. يمكنك تعديل الرسائل، اختيار الأسلوب المفضل، أو تدقيق النص للتأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية والنحوية.

تجدر الإشارة إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط للأجهزة التي تعمل بنسخة Gemini Nano v2 أو أعلى، كما أن بعض التطبيقات لا تسمح بتحرير أو حذف الرسائل بعد إرسالها، لذا توفر أدوات الذكاء الاصطناعي طريقة إضافية للتأكد من صحة الرسائل قبل الإرسال.

لوحة مفاتيح جوجل Gboard أدوات ذكاء اصطناعي

