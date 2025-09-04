لوحة مفاتيح جوجل تحصل على أدوات ذكاء اصطناعي جديدة.. طريقة استخدامها

أصبحت Gboard لوحة المفاتيح الأساسية لمستخدمي أندرويد، خاصة بعد أن جعلتها جوجل الافتراضية على أجهزة Pixel.

ومثل باقي تطبيقات جوجل، تتميز Gboard بالعديد من الميزات المتقدمة، وتواصل الشركة العمل على توسيع قدراتها باستمرار، وتعد أحدث الإضافات التي حصلت عليه لوحة المفاتيح على أجهزة أندرويد، هي استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في كتابة النصوص بسهولة ودقة أكبر.



كانت هذه الميزة متاحة سابقا فقط لأجهزة Pixel، لكنها بدأت الآن بالانتشار إلى المزيد من أجهزة أندرويد ضمن تحديث Pixel Feature Drop الأخير.

لاستخدام هذه الميزة، يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من Gboard، وقد يستغرق وصولها إلى جهازك عدة أيام أو أسابيع.

على سبيل المثال، بعض المستخدمين شاهدوا الميزة بالفعل على OnePlus 13، بينما لم تصل بعد إلى Galaxy S25 Ultra.

ميزات أدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard

بمجرد توفر الميزة، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard:

- التدقيق الإملائي للنصوص

- اقتراح صيغ جديدة للرسائل

- إعادة صياغة وتحسين الرسائل

- اختيار أساليب مختلفة مثل ودي، احترافي، مفصل، أو إضافة الرموز التعبيرية

تتم جميع عمليات المعالجة محليا على جهازك باستخدام Gemini Nano، مما يضمن الخصوصية، رغم تساؤلات بعض المستخدمين حول البيانات التي يمكن أن يصل إليها Gemini.

أدوات الذكاء الاصطناعي في Gboard

كيفية استخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

1. افتح أي تطبيق يدعم Gboard.

2. اضغط على أيقونة أدوات الكتابة، والتي تشبه قلما صغيرا مع بعض النجوم.

3. ستفتح نافذة الذكاء الاصطناعي، وستبدأ على الفور في اقتراح النصوص المناسبة لحقل الرسالة.

4. يمكنك تعديل الرسائل، اختيار الأسلوب المفضل، أو تدقيق النص للتأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية والنحوية.

تجدر الإشارة إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة فقط للأجهزة التي تعمل بنسخة Gemini Nano v2 أو أعلى، كما أن بعض التطبيقات لا تسمح بتحرير أو حذف الرسائل بعد إرسالها، لذا توفر أدوات الذكاء الاصطناعي طريقة إضافية للتأكد من صحة الرسائل قبل الإرسال.