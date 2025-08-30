خاصية حصرية لآيفون.. جوجل تطرح ميزة بطاقات الاتصال عالميا

بدأت شركة جوجل توسيع نطاق طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards ضمن تطبيق Google Phone، وهي وظيفة مشابهة لخاصية Contact Poster التي قدمتها آبل لمستخدمي آيفون منذ عام 2023.

وتأتي هذه الميزة بعد تحديث جوجل الكبير الذي حصل عليه تطبيق Google Phone الأسبوع الماضي وفق تصميم Material 3 Expressive الجديد.

وعند تفعيل الميزة، سيظهر تنويه في أعلى واجهة التطبيق الرئيسية يحمل عبارة: “تقديم بطاقة الاتصال: تخصيص كيفية رؤية جهة الاتصال الخاصة بك عندما يتصلون بك”، ليتيح للمستخدمين تخصيص طريقة عرض شاشة المكالمات الواردة.

تخصيص بطاقة الاتصال

و يمكن الوصول لاحقا إلى صفحة Calling Card من إعدادات التطبيق، حيث تعرض جميع البطاقات التي أنشأها المستخدم لإدارتها بسهولة.

وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير خاصية Contact Poster الموجودة في هواتف آيفون منذ عام 2023، لكنها تعمل محليا على جهاز المستخدم فقط ولا تعرض للطرف الآخر عند الاتصال.

وعلى عكس ميزة Contact Poster في نظام iOS، لا يمكن للمستخدم تصميم بطاقة اتصال تظهر لدى الآخرين عند الاتصال بهم، بل يقتصر تخصيصها على جهازه فقط، مع إمكانية إعداد بطاقة لكل جهة اتصال بشكل مستقل.

ويتيح التحديث للمستخدم اختيار صورة جديدة من الكاميرا، أو المعرض، أو Google Photos، مع إمكانية قصها وضبطها، ثم تحديد نمط خط ولون لاسم المتصل يظهر أعلى الشاشة.

وعند الحفظ، ستظهر الصورة على كامل شاشة المكالمات الواردة وأثناء الاتصال، في تجربة تشبه ما تقدمه آبل لكن مع خصوصية كاملة، إذ لا يمكن للآخرين رؤية ما تخصصه، ولا يمكنك التحكم في كيف تظهر لهم عند الاتصال.

واجهة المكالمات الجديدة من جوجل

يأتي هذا التحديث ضمن إعادة تصميم واجهة التطبيق وفق لغة التصميم Material 3 Expressive، حيث بدأت بطاقات الاتصال بالظهور في الإصدارات التجريبية لتطبيقي Google Phone وGoogle Contacts بداية الشهر، قبل أن يتم طرحها رسميا مع الإصدار v188 من التطبيق على مستوى العالم بشكل تدريجي.

وتطرح جوجل ميزة جديدة باسم “Take a Message”، ترد تلقائيا على المكالمات الفائتة وتحول البريد الصوتي إلى نصوص محفوظة محليا على الجهاز.

ويمكن للمستخدم تسجيل رسالة ترحيب مخصصة أو اختيار من بين نماذج جاهزة، على أن تعرض النصوص والتسجيلات الصوتية في تبويب المكالمات الأخيرة داخل التطبيق، وتتوفر هذه الميزة لهواتف Pixel 4 والأحدث، وكذلك Pixel Watch 2 عند إقرانها بهواتف Pixel 6 أو الأحدث.