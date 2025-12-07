بعد جلوسه على دكة البدلاء.. محمد صلاح: لا أعرف لماذا أتحمّل اللوم رغم ما قدّمته للنادي؟

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات النجم محمد صلاح بعد جلوسه على دكة بدلاء ليفربول في ثلاث مباريات متتالية.

وقال محمد صلاح: "أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة أمر غريب، وهذه المرة السابعة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء. إنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في مسيرتي".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، الجميع يعلم كم قدمت لهذا النادي، والجميع شاهد ذلك، خاصةً الموسم الماضي. لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع: "يبدو لي أن أحدهم لا يريدني هنا، من الواضح جدًا أن أحدهم يريد أن أتحمل كل اللوم، كما يقول".

وأكد: "قدم لي النادي بعض الوعود هذا الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية".

واستكمل: "في كرة القدم لا أحد يعلم ما سيحدث، لكنني لا أقبل هذا الوضع".

وأكمل: "أشعر وكأني أُلقي في وجه اللوم، لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي لكسب الاحترام. لا أقول إنني أتفوق على أي شخص، لكنني اكتسبت الاحترام".

وقال: "اتصلت بأمي أمس، ولم يكن أحد يعرف ما إن كنت سألعب أم لا، ولكني كنت أعرف. أخبرتها أن تأتي إلى مباراة برايتون، لا يهم إن كنت سألعب أم لا. سنرى ما سيحدث، لكن في ذهني سأستمتع بهذه المباراة".

واختتم محمد صلاح: "أعتقد أنه إذا كنت في مكان آخر، فإن أي نادٍ سيحمي هذا اللاعب. لا أعرف لماذا أنا في هذا الموقف الآن".