فن وثقافة

تعرّضت للصلع .. رحمة حسن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن جمهورها

رحمة حسن
علا محمد

أثارت الفنانة رحمة حسن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي داخل إحدى العيادات الخاصة، ما تسبب في ظهور مضاعفات صحية مفاجئة.

أثارت مقطع الفنانة رحمة حسن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن صورة جديدة بشأن تعرّضها للصلع ، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي داخل إحدى العيادات الخاصة، تسبب في ظهور مضاعفات صحية.


الصور أثارت موجة غضب واسعة على منصات التواصل، واعتبره ناشطون «جريمة »
نشرت الفنانة رحمة حسن صوراً لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: أن ما حدث لم يكن مجرد عرض جانبي بسيط، بل تأثير مباشر نتيجة إجراء تجميلي لم يتم التعامل معه بطريقة مهنية، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مع الآخرين.

ومن أبرز ما قالته رحمة حسن عن تطورات حالتها الصحية، وهي :

ـ تعرضت لخطأ طبي أثناء إجراء تجميلي: أكدت رحمة أن الإجراء كان بسيطًا، لكن سوء تنفيذه تسبب في مشكلة صحية واضحة ظهرت بعد ساعات من مغادرتها العيادة.

ـ ظهور تورمات ومضاعفات غير متوقعة: أشارت إلى أن أول الأعراض كان تورمًا شديدًا في الوجه، تبعه ألم مستمر، ما دفعها لزيارة طبيب آخر للتدخل العاجل.

ـ استشارة أكثر من طبيب لتقييم الحالة: ذكرت أنها استعانت بطبيب متخصص لمعرفة حجم الضرر، وأكد لها أن ما تعرضت له يعود إلى استخدام مواد غير مناسبة أو تقنية خاطئة.


ـ تفكيرها في اتخاذ إجراءات قانونية: أوضحت أنها تفكر في اتخاذ خطوات قانونية ضد العيادة بسبب الإهمال الطبي الذي تسبب في تدهور حالتها.

ـ طمأنة جمهورها على حالتها الحالية: أكدت أن وضعها الصحي أصبح أفضل، لكنها ما زالت تحت المتابعة الطبية إلى حين التعافي الكامل.

رسالة تحذير للجمهور
وجهت رسالة لمتابعيها بضرورة التأكد من خبرة الطبيب ومصداقية المكان قبل الخضوع لأي إجراءات تجميلية.

الفنانة رحمة حسن رحمة حسن تعرض رحمة حسن لخطأ طبي احدث ظهور لرحمة حسن إطلالة رحمة حسن

اسماء جلال وصبا مبارك
الرمان
رامي عياش
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
