خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

أثارت الفنانة رحمة حسن جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لخطأ طبي داخل إحدى العيادات الخاصة، ما تسبب في ظهور مضاعفات صحية مفاجئة.

نشرت الفنانة رحمة حسن صوراً لها على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وعلقت قائلة: أن ما حدث لم يكن مجرد عرض جانبي بسيط، بل تأثير مباشر نتيجة إجراء تجميلي لم يتم التعامل معه بطريقة مهنية، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مع الآخرين.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.facebook.com/share/r/14RMnnptkyB/