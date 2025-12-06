حالة الطقس غدا .. أمطار ورعد يضرب هذه المدن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الأثنين حتى الجمعة 12 ديسمبر ، ليستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مايزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس



أوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أفاد الهيئة، أن هناك فرص أيضا للأمطار الخفيفة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن الثلاثاء إلى الجمعة، سيكون هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبو سمبل 26 14