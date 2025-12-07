قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
إيه اللي بيحصل مع صلاح في إنجلترا دلوقتي؟.. ناقد رياضي يكشف مفاجأة
اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل أعيرة الذهب

وجاء أقل أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14 

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3770 جنيه للبيع و 3756 جنيه للشراء.

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب أمس 

وصعد سعر الذهب في تعاملات مساء السبت داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود جديد

وبحسب ما كشفته بيانات الأسواق فقد ارتفع سعر الذهب مجدداً مقدار 20 جنيه بعد هبوط سجله المعدن الأصفر مع بدء التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث فقد 25 جنيه مع بدء التعاملات المسائية بالرغم من صعوده أمس بقيمة 35 جنيه أمس.

وفقد الذهب ما يقارب من 500 جنيه على الأقل منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6394 جنيه للبيع و 6440 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيه للبيع و 5635 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4795 جنيه للبيع و 4830 جنيه للشراء. 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3770 جنيه للبيع و 3756 جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولار للبيع و 4217 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.76 ألف جنيه للبيع و 45.08 ألف جنيه للشراء.

انخفاض أسعار الذهب بعد وقف إطلاق النار في غزة مع بقائها فوق مستوى 4000 دولار للأوقية

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

منتخب مصر ريشة

منتخب مصر يغادر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر .. تفاصيل

حامد حمدان

خالد الغندور: حامد حمدان ينتظر عرضًا ضخمًا من الدوري القطري

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

