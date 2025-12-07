سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

شهد سعر أقل أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل أعيرة الذهب

وجاء أقل أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3770 جنيه للبيع و 3756 جنيه للشراء.

استقرار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة.

تحركات الذهب أمس

وصعد سعر الذهب في تعاملات مساء السبت داخل محلات الصاغة المصرية.

صعود جديد

وبحسب ما كشفته بيانات الأسواق فقد ارتفع سعر الذهب مجدداً مقدار 20 جنيه بعد هبوط سجله المعدن الأصفر مع بدء التعاملات المسائية.

تذبذب الذهب

وسجل سعر الذهب تذبذبا كبيرا خلال الأسابيع الماضية حيث فقد 25 جنيه مع بدء التعاملات المسائية بالرغم من صعوده أمس بقيمة 35 جنيه أمس.

وفقد الذهب ما يقارب من 500 جنيه على الأقل منذ قرابة الـ4 أسابيع الماضية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو 5595 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6394 جنيه للبيع و 6440 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 5595 جنيه للبيع و 5635 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4795 جنيه للبيع و 4830 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3770 جنيه للبيع و 3756 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4216 دولار للبيع و 4217 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب لنحو 44.76 ألف جنيه للبيع و 45.08 ألف جنيه للشراء.

الذهب في السوق العالمية

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي حيث عززت التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل المعنويات، بينما واجه الذهب عمليات البيع لجني الأرباح قبل الاجتماع المرتقب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 4163 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 6 أسابيع عند المستوى 4264 دولار للأونصة، وبلغ هامش حركة الذهب 100 دولار.

وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 4226 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند 4198 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

استمر الذهب في التذبذب خلال معظم فترات الأسبوع الماضي حول المستوى 4200 دولار للأونصة في تحركات عرضية بدون اتجاه محدد، ليسجل السعر أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل أن يتراجع عند اغلاق الأسبوع ليغلق تحت المستوى 4200 دولار للأونصة.

شهدت الأسواق الأسبوع الماضي تزايد في التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الاحتمالات في الأسواق إلى قرابة 90%.