ياسين منصور: الاقتصاد المصري يتحسن .. ونمو 5% متوقع قريبًا
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
تأخر الإنقاذ وغياب أدوات الإنعاش.. مُواجهة مباشرة بين والديّ السبّاح الراحل ورئيس نقابة الإسعاف|فيديو
شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام أو تعرضهم لانتهاكات
خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا
سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025
وزير الاتصالات: مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر يبشر بفرص واسعة
زلزال بقوة 6.36 ريختر يضرب اليونان
ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على فانكوفر والتتويج بالدوري الأمريكي للمرة الأولى
خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة
بسبب السباح يوسف.. لميس الحديدي تواجه متحدث الرياضة: اللائحة شغالة ولا مكتوبة على قراطيس؟
ثورة في التعليم الفني.. تعميم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بدءا من العام المقبل
تحقيقات وملفات

خبير سياسي: إعلان ترامب عن المرحلة الثانية مجرد ضغط سياسي… والتنفيذ الحقيقي ما زال بعيدًا

قطاع غزة
قطاع غزة
رنا أشرف

تشهد الساحة الإقليمية حراكًا سياسيًا مكثفًا حول مستقبل الترتيبات في قطاع غزة، وسط تساؤلات متزايدة عن ملامح المرحلة المقبلة والقدرة على تنفيذها في ظل التعقيدات الميدانية وتباين مواقف الأطراف المختلفة.

 وبينما تتسارع التصريحات الدولية حول اقتراب الانتقال إلى مرحلة جديدة، يظل المشهد محاطًا بكثير من الغموض والضغوط، ما يجعل أي حديث عن حلول أو تفاهمات رهينًا بحسابات دقيقة وتوازنات حساسة في المنطقة.

سعيد الزغبي: واشنطن تستعجل الانتقال في غزة… لكن الأرض لا تزال غير جاهزة

قال أستاذ السياسة سعيد الزغبي في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن إدارة ترامب تريد دفع الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية لإرساء إدارة انتقالية وأمن دولي قبل أن يتفكك التفاهم السياسي ويستغله الطرفان. 

وأكد أنه من الواضح أن ملامح المرحلة الثانية تتضمن انسحابا إسرائيليا أوسع، وقوة دولية، وهيكل حكم انتقالي، بما في ذلك ما سماه ترامب “Board of Peace”، لكن تفاصيل التنفيذ ما زالت تواجه اعتراضات إقليمية وفنية كبيرة.

وقال الزغبي إن التصريحات المتفائلة من نوعية “ستحدث قريبًا” تعكس رغبة أميركية في إبراز إنجاز سياسي قبل محطة زمنية مهمة، لكنها تخفي صعوبات عملية وسياسية حقيقية على الأرض.

 وأوضح أن الولايات المتحدة تريد ترسيخ وقف ناري سياسي قابل للاستمرار عبر الانتقال من هدنة مؤقتة إلى ترتيبات حكم وأمن مؤسساتية تمنع عودة القتال، وهو ما يفسر  برأيه  تسرع الإعلان عن “المرحلة الثانية”.

وأشار الزغبي إلى أن واشنطن تريد أيضًا تفكيك سيطرة حماس على الإدارة اليومية لقطاع غزة تدريجيًا، من خلال تخفيض دورها في الحكم والقدرة العسكرية، عبر آليات خارجية إقليمية ودولية تعوّض جزءًا من سلطتها. 

كما تسعى إلى بناء تحالف دولي يشارك في الاستقرار عبر قوات أو مساعدات أو ضغط دبلوماسي بدل الارتكاز الكلي على الطرف الإسرائيلي أو طرف عربي واحد، وهو ما يفسر الحديث عن دول خليجية وإسلامية مرشحة للمشاركة دوليًا.

ولفت الزغبي إلى أن هناك قيودًا كثيرة تعرقل التنفيذ، أبرزها نقص الثقة بين الأطراف المحلية والإقليمية؛ فبعض قيادات إسرائيل تخشى أن يلزمها ذلك بالانسحاب الكامل من مناطق استراتيجية، بينما لا تثق الفصائل الفلسطينية بأي تنازلات من دون ضمانات ملموسة. وهناك أيضًا محدودية رغبة الدول المساهمة، إذ تتردد دول عربية عديدة في إرسال قوات أو تحمل تبعات أمنية وسياسية داخلية، إلى جانب اشتراط المانحين ضمانات ومقاييس واضحة. 

وأضاف أن قضية الأسرى والجثامين والشرعية المحلية تشكّل بدورها عامل ضغط قد يبطئ أو يعرقل الانتقال ما لم تحل ملفات حساسة أولًا.

وأكد الزغبي أن تصريحات ترامب “سيحدث قريبًا” تسخّن السوق السياسي والإعلامي وتضع ضغطًا على الشركاء لإظهار نتائج، لكنها في الواقع تُستخدم كأداة ضغط لتسريع المفاوضات وتجميل صورة إنجاز سياسي.

وأوضح الزغبي أن المشهد الحالي يقود إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة. السيناريو الواقعي  الأرجح هو “الانتقال المتدرج مع تعديلات”، حيث تعلن واشنطن عناصر المرحلة الثانية مثل القوة الدولية وأسماء المجلس الانتقالي، لكن التنفيذ يكون متدرجًا ومشروطًا بتسليم ملفات فنية مثل قوائم الأسلحة وضمانات الأسرى، ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الاستقرار بينما تتأخر التغييرات الجوهرية.

أما السيناريو المتفائل فيتمثل في “توافق إقليمي وتنفيذ سريع”، حيث توافق دول إقليمية على مشاركة رمزية أو لوجستية، وتقبل إسرائيل بانسحابات محددة، وتمنح السلطة الفلسطينية دورًا تدريجيًا، ما ينتج عنه مرحلة انتقالية ناجحة نسبيًا لكنها تحتاج متابعة دولية مكثفة ووثائق تنفيذية تفصيلية.

 بينما السيناريو المتشائم يقوم على “تجميد أو تراجع”، من خلال اعتراضات إسرائيلية إقليمية وضغوط ملف الأسرى أو خروقات ميدانية قد تفضي إلى تجميد المرحلة الثانية أو استئناف عمليات عسكرية محلية، ما يعني انهيارًا سياسيًا للاتفاق وعودة التوتر.

ويرى الزغبي أن الإدارة الأميركية تصبو إلى ثلاثة أهداف رئيسية: ضمانات تشغيلية عبر قوائم تفكيك عسكرية ومعايير واضحة لعمل القوة الدولية، وتأمين دبلوماسي بإقناع فاعلين إقليميين بالمشاركة أو الدعم السياسي لتخفيف العبء على واشنطن وإسرائيل؛ وآليات متابعة ومساءلة عبر مراقبة دولية وإطار زمني محدد وحوافز لتنفيذ العناصر المتفق عليها.

وقال إن تأثير المرحلة الثانية سيمتد إلى جميع الأطراف؛ فبالنسبة لإسرائيل قد يؤدي الانتقال إلى تخفيف التوتر الداخلي إذا رأت أنه يحمي المواطنين، أو إلى شقاق حكومي إذا اعتبر الانسحاب مخاطرة أمنية.

 وبالنسبة للفلسطينيين قد يصعد دور السلطة إذا نجحت الإصلاحات أو يزيد التفكك السياسي إذا فشلت الخطة. أما بالنسبة للدول الإقليمية والمساهمة، فالمرحلة اختبار لمدى استعدادها لتحمل عبء أمني وسياسي خارج حدودها، وهو ما قد يغير موازين التحالفات في المنطقة.

واختتم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تحويل وقف النار إلى ترتيب سياسي دائم عبر المرحلة الثانية، لكن إعلان ترامب المتفائل يعكس رغبة سياسية وقتية أكثر مما يعكس جاهزية تقنية أو قبولًا إقليميًا كاملًا. 

وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تنسيقًا دوليًا أقوى، وحلولًا عملية لقضية الأسرى والأمن، ومرونة في التفاصيل المؤسسية، محذرًا من أنه في غياب ذلك قد يتحول الإعلان إلى مشهد إعلامي مليء بالتحديات بدلًا من انتقال مستدام على الأرض.


 

