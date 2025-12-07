الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة وتحذر من الأمطار حتى نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025.

حالة الطقس والأجواء العامة

وتتراوح قيمة الانخفاض في درجات الحرارة بين 3 إلى 4 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ويسود طقس بارد في الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل نهاراً، ثم يصبح بارداً ليلاً على أغلب الأنحاء. ويصاحب الانخفاض نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

توقعات الأمطار خلال الأسبوع

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد حتى نهاية الأسبوع.

وتتهيأ فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط وجنوب الصعيد.

من الأحد إلى الأربعاء 10 ديسمبر:

تستمر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

يوم الاثنين 08 ديسمبر:

هناك فرص لأمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما توجد فرص لأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

يوم الثلاثاء 09 ديسمبر إلى الجمعة 12 ديسمبر:

تستمر فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة، وانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21، ثم تستقر حول 19 درجة يوم الاثنين.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 11

6 أكتوبر 21 11

بنها 20 12

دمنهور 19 13

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 19 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 15

بورسعيد 22 16

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 21 13

نخل 19 07

كاترين 14 05

الطور 22 14

طابا 19 13

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 12

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 08

رأس غارب 24 16

الغردقة 24 15

سفاجا 25 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 29 22

حلايب 28 23

أبو رماد 29 22

رأس حدربة 28 23

الفيوم 20 11

بني سويف 21 10

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 13

الوادي الجديد 23 11

أبوسمبل 26 14

