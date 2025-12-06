قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
أخبار البلد

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان تلك المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

تحذير عاجل من الأرصاد

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، تحذيرا من نشاط للرياح على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

سقوط أمطار

 

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى ظهور السحب الركامية على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

ما تظهر السحب المتوسطة والعالية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد  ومن المتوقع تتطورها مع تقدم ساعات النهار ليصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية مع أجواء مستقرة

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة: 12 / 21

الإسكندرية: 12 / 19

مطروح: 12 / 20

السلوم: 11 / 18

سيوة: 10 / 20

رأس غارب: 17 / 25

الزقازيق: 12 / 21

شبين الكوم: 11 / 21

طنطا: 11 / 21

دمياط: 15 / 22

بورسعيد: 16 / 22

الإسماعيلية: 11 / 22

السويس: 11 / 22

العريش: 14 / 22

رفح: 13 / 21

رأس سدر: 15 / 23
شرم الشيخ: 17 / 26

الغردقة: 17 / 26

كاترين: 18/ 06
أسوان: 16 / 30

الأقصر: 14 / 28
 

الأرصاد الطقس حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة

