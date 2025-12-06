تحمل اسم والده.. محمود الشحات أنور يفتتح المسابقة العالمية للقرآن بآيات من الذكر الحكيم

افتتح القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، بآيات الذكر الحكيم، فعاليات النسخة الثانية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بمسجد مصر الكبير، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وعدد من المسئولين.

وتنعقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، في الفترة من ١٥ إلى ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ، الموافق ٦ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتحمل المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذه الدورة اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية، مؤكدة على مكانة مصر والمصريين كأجود من رتَّل كتاب الله، ومجددة التزامها بإحياء فنون التلاوة الأصيلة.



المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين



فيما يتعلق بالمسابقة العالمية الحالية للقرآن الكريم في دورتها الثانية والثلاثين، فقد وجه أسامة الأزهري بإطلاق اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور - رحمه الله - على هذه النسخة من المسابقة تقديرًا لمسيرته البارزة، وكونه أحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية الذين اشتهروا بالتألق والجمال والتفرد في خدمة القرآن الكريم، ولا يزال الفخر للمصريين بأنهم أجود وأجمل وأتقن من رتل وجود كتاب الله عبر تاريخ الأمة الإسلامية، ولعل ما نشهده اليوم من فعاليات مسابقة دولة التلاوة الكبرى التي تقام برعاية معالي الوزير، وبالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجسيدًا حيًا لهذا المجد القرآني الأصيل، ونموذجًا مصريًا ملهمًا في إكرام حملة القرآن الكريم، وإحياء فنون التلاوة الراسخة.



عدد المتسابقين في الفروع المختلفة من داخل مصر وخارجها



أما عن عدد المتسابقين هذا العام فقد بلغ عدد المرشحين للتصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة العالمية في جميع فروعها من الداخل والخارج (١٥٨) متسابقًا وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة تمتد إلى (٧٢) دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية في توسع غير مسبوق لم يحدث في أي مسابقة عالمية سابقة، وقد أجريت اختبارات التصفيات المؤهلة عبر الإنترنت (أون لاين)، وبلغ عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية حتى الآن (١١٥) متسابقًا، وهو أيضًا رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية الماضية بما يعكس اتساع نطاق المسابقة، وتنامي حضورها على المستوى الدولي.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم وقيمة الجوائز المالية



أما عن فروع المسابقة وقيمة الجوائز المالية، فقد حرصت وزارة الأوقاف على تصميم المسابقة بما يسهم في بناء الوعي القرآني، ومواجهة كل ما يتعلق بمفاهيم التطرف، وذلك من خلال فهم كلام الله - تعالى - على الوجه الصحيح، وإزالة ما قد يطرأ من التباس أو إشكال في تفسير بعض الآيات مع مراعاة الوسائل المعينة على بيان معاني النص القرآني الشريف، وإظهاره على وفق مراد الله - جل جلاله، ومن هذا المنطلق اشتملت فروع المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده على فهم مقاصده العامة، وتفسير معانيه، وبيان وجوه إعرابه، ومعرفة أسباب النزول، وتوجيه القراءات القرآنية لما لهذه العلوم من أثر عظيم في الإحاطة بالهداية القرآنية الشاملة، وفي تعزيز بناء الإنسان وصناعة الوعي والحضارة.

وأما قيمة الجوائز المالية، فقد بلغت ١٣ مليون جنيه، لتصبح بذلك أعلى قيمة مالية في تاريخ المسابقات العالمية للقرآن الكريم؛ تعبيرًا عن حرص الوزارة على تشجيع حفظة القرآن الكريم والارتقاء بمستويات الحفظ والتلاوة والفهم على أرفع المستويات، وبيان ذلك تشتمل المسابقة العالمية الحالية على ثمانية فروع:

الفرع الأول: (لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مع تجويده وتفسيره، ومعرفة أسباب النزول لمن لا يزيد سنه على ٣٥ سنة، وفيه ثلاث جوائز مالية يبلغ مجموعها مليوني جنيه مصري.

الفرع الثاني: (للناطقين بغير العربية) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم مع تجويده لمن لا يزيد سنه على ٣٠ سنة، وفيه خمس جوائز مالية يبلغ مجموعها مليوني جنيه مصري.

الفرع الثالث: (للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما مع تجويده وتفسيره ووجوه إعرابه لمن لا يزيد سنه على ٣٥ سنة، وفيه جائزتان ماليتان يبلغ مجموعهما مليون جنيه مصري.

الفرع الرابع: (للناشئة) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما مع تفسير الجزئين الأول والثاني في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم لمن لا يزيد سنه على ١٤ سنة، وفيه خمس جوائز مالية يبلغ مجموعها مليونًا و٧٥٠ ألف جنيه.

الفرع الخامس: (فرع الصوت الحسن) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما مع تفسيره ومعرفة أسباب النزول لمن لا يزيد سنه على ٣٥ سنة، وفيه جائزتان ماليتان يبلغ مجموعهما مليون جنيه مصري.

الفرع السادس: (ذو الهمم) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما مع تفسير الجزء الأول في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم لمن لا يزيد سنه على ٢٥ سنة، وفيه خمس جوائز مالية يبلغ مجموعها مليونًا و٧٥٠ ألف جنيه.

الفرع السابع: (الأسرة القرآنية) حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما مع فهم معانيه ووجوه إعرابه بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وفيه جائزتان ماليتان يبلغ مجموعهما مليونًا و٦٥٠ ألف جنيه.

الفرع الثامن: (فرع القراءات) حفظ القرآن الكريم مع إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع توجيه هذه القراءات لمن لا يزيد سنه على ٤٠ سنة، وفيه جائزتان ماليتان يبلغ مجموعهما مليون جنيه مصري.

كما تخصص جوائز تشجيعية بقيمة ٨٥ ألف جنيه.



من مميزات المسابقة العالمية للقرآن الكريم



وتمتاز هذه المسابقة بأنها مفتوحة للجنسين، ولأن أهل الصلاح يتطلعون دائمًا إلى ذرى الكمال ومراتب الجمال؛ فإن المسابقة العالمية الحالية للقرآن الكريم حدث قرآني فارق، لوحة كاملة تتناغم فيها قوة التنظيم، ودقة المنهج، وضخامة الجوائز، وشمول الفروع، واتساع الحضور العالمي مع النفس الروحاني العميق لمصر.