أجواء شتوية وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع الحالي

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن أجواء الأسبوع الحالي ستكون شتوية، وذلك لتأثر البلاد بكتل هوائية معتدلة والمنخفضة، القادمة من جنوب أوروبا، بالإضافة إلى وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بفارق 3 أو 4 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية.

وأوضحت أن مناطق الصعيد مازلت درجة حرارتها مرتفعة خلال فترة الصباح، متابعة: الصغرى ستسجل 12 درجة مئوية، ولذلك يكون الطقس بارد ليلا، مع نشاط للرياح.

ونوهت بأن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق، كما سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة.

وأشارت إلى وجود فرص امطار تصل إلى حد السيول والرعدية في سيناء والبحر الأحمر ومناطق وسط وجنوب الصعيد، منوهة بأن انخفاض الحرارة مستمر طوال الأسبوع.

واسترسلت: فرص الأمطار مستمرة طوال الأسبوع وتختلف من محافظة لأخرى خلال الأيام القادمة.