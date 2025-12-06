سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025

استقر سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصرى، بمنتصف تعاملات البنوك؛ لتحافظ العملة الخضراء الآن فى البنك المركزى المصرى على آخر مستوياتها عند: 47.5 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع، فيما استقر الدولار الأمريكى عالميًا قرب أدنى مستوى فى 5 أسابيع.

سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.5 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.47 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.52 جنيه للشراء.

47.62 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.5 جنيه للشراء.

47.6 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.5 جنيه للشراء.

47.6 جنيه للبيع.