قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنان سعيد مختار
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول انتهي.. الأردن يتقدم على الكويت بهدف صاروخي بكأس العرب

مباراة الأردن والكويت
مباراة الأردن والكويت
يسري غازي

أنهي منتخب الأردن الشوط الأول أمام نظيره منتخب الكويت بالتقدم بهدف دون رد فى المباراة المقامة حاليا في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

أحرز محمد أبو طه هدف منتخب الأردن الأول في شباك منتخب الكويت بالدقيقة 17 من قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لمنتخب الأزرق.

وأهدر منتخب الأردن تسجيل الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بعارضة حارس مرمى الكويت فى الدقيقة 18.

وتقام مباراة الأردن والكويت حاليا على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره الأردني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، إذ يسعى المنتخب الكويتي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام مصر، ليملك في رصيده نقطة واحدة.

بينما يدخل المنتخب الأردني اللقاء متصدرا المجموعة بثلاث نقاط عقب انتصاره على الإمارات في المباراة الأولى، أما المنتخب الإماراتي فيتذيل الترتيب دون نقاط.

ويسعى "النشامى" لحسم بطاقة التأهل مبكرا إلى الدور ربع النهائي، حيث يكفيهم الفوز لضمان المرور رسميا دون انتظار نتائج بقية مباريات المجموعة.
 

تشكيل الكويت
حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: حسن حمدان، ناصر خضر، راشد الدوسري، الشريفي

خط الوسط: رضا هاني، تامر فالح، شهاب، الرشيدي

خط الهجوم: العنزي، الخالدي.
 

تشكيل الأردن 
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب، الروسان، حسام أبو الذهب، أدهم القريشي

خط الوسط: الرشدان، عامر جاموس، مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.

كأس العرب الأردن الكويت منتخب مصر يزن النعيمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

ترشيحاتنا

خالد الغندور

توقعات خالد الغندور للقاء الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

الزمالك لكرة اليد

الأهلي يحافظ على صدارة دوري المحترفين لكرة اليد رغم الخسارة أمام الزمالك

سيدات الزمالك

تشكيل سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق
فوائد تناول التمر على الريق

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

رخصة القيادة
رخصة القيادة
رخصة القيادة

فيديو

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد