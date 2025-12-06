النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن تطورات أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايك، الذي تقدم مؤخرًا بطلب رسمي لفسخ تعاقده مع النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية.

جهود الزمالك لاحتواء الأزمة

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع اللاعب ومحاميه للوصول إلى حل وإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن بنتايك يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة.

الأزمة المالية وراء المشكلة

وأشار المصدر إلى أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها النادي، والتي تتسبب من حين لآخر في تأخر صرف مستحقات بعض اللاعبين، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على تجاوز هذه المرحلة وتوفير المستحقات المتأخرة في أسرع وقت.

إنذار سابق وإجراءات الفسخ

وأضاف المصدر أن بنتايك كان قد أرسل إنذارًا رسميًا للزمالك قبل 15 يومًا للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، إلا أنه لم يتلق ردًا من النادي، ما دفعه لبدء إجراءات فسخ التعاقد وفق لوائح الفيفا.

وكشف المصدر أن اللاعب كان قد حصل على جزء من مستحقاته قبل أقل من شهرين، وتحديدًا بعد شكواه السابقة في نهاية أكتوبر، وهو ما أوقف الشكوى حينها.

وبناءً على ذلك، أكد المصدر أنه لا يحق لبنتايك فسخ عقده الآن لعدم مرور الفترة القانونية المطلوبة وهي شهران كاملان على آخر دفعة حصل عليها.