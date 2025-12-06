قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مها المتبولي: انتقادات فيلم الست نابعة من الغيرة على أم كلثوم |فيديو
إسلام أباد تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع أفغانستان
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025
خلاف على قطعة أرض.. إصابة شخص بطلق نارى بمشاجرة في أسوان
دعاء المضمضة في الوضوء.. 10 كلمات تسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا
ساعة بلا كتاب قرون من التأخر.. شعار معرض القاهرة للكتاب.. ونجيب محفوظ شخصية العام
رئيس جامعة حلوان: منتدى الاتحاد الروسي والعربي منصة مهمة لتبادل الخبرات
كفتة دايت مشوية على الجريل.. خطوات تحضير سهلة
سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر
محمد شوقي يحكي كواليس فشل انتقاله للزمالك
إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسوان
إصابة شخصين بحادث تصادم دراجات بخارية في أسوان
اقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه،  اليوم السبت الموافق 6-12-2025؛ والذي استقر دون تغيير منذ ختام التداولات في السوق الرسمية الخميس.

لماذا الاستقرار؟

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء الخميس؛ ثبتت حركة تداول الدولار على مستوي الأسواق الرسمية؛ لتبقي العملة الأجنبية كما هي دون تغيير.

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

 

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع في بنوك "سايب، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو  47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك  "العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والاسكان،HSBC،البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك  " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

أعلى سعر 

بلغ أعلى سعر سجله الدولار مساء اليوم في البنوك نحو  47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك المركزي الدولار

