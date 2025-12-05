آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 5-12-2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتاً دون تغيير في أول تعاملات له يوم الجمعة الموافق 5-12-2025.

الدولار ثابت اليوم

ومع بدء تداولات السوق الرسمية، سجل سعر الدولار ثباتًا دون تغيير منذ آخر إغلاق له أمس الخميس.

تراجع طفيف

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات مساء أمس الخميس الموافق 4-12-2025، داخل البنوك المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

الدولار يهبط

فقد سعر الدولار أمام الجنيه قرشين اثنين بالمقارنة بما كان عليه مساء الأربعاء داخل الجهاز المصرفي.

مركز الجنيه يرتفع

رغم الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ ارتفع مركز الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم دون أي تغيير.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،قناة السويس، ميد بنك، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في اغلب البنوك نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهللي المصري، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي"

الودائع ترتفع

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلي ما يقارب من 3 تريليونات جنيه بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق له.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت الودائع تحت الطلب مسجلة 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025 مقابل ما يقارب من 750 مليار جنيه.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه و قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه و القطاع العائلي لنحو 205.916 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.

وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

وعلي سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

وبلغ إجمالي حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.