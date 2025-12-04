سعر الدولار بالبنوك المصرية في تعاملات مساء اليوم الخميس

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في معظم البنوك المحلية، مسجلاً حركة متوازنة بعد فترة من التقلبات في السوق. ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة للأسواق العالمية وتقلبات أسعار الصرف، ما ساهم في منح المتعاملين مزيداً من الاطمئنان عند إجراء عمليات الشراء أو البيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 4-12-2025 في البنوك أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

وجاءت أسعار الشراء والبيع في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 47.54–47.55 جنيه للشراء، 47.64–47.65 جنيه للبيع

بنك كريدى أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع

بنك QNB مصر: 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع

البنك العربي الإفريقي الدولي: 47.54 جنيه للشراء، 47.64 جنيه للبيع

بنك أبو ظبي التجاري: 47.52–47.57 جنيه للشراء، 47.62–47.67 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 47.47 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع

ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن في سوق الصرف المحلي، ما يمنح مؤشراً إيجابياً للمستوردين والمستهلكين على حد سواء.

وأكد خبراء الاقتصاد أن أي تغييرات طفيفة في العرض أو الطلب على الدولار قد تؤدي إلى تعديل جديد في الأسعار، ما يجعل متابعة السوق اليومية أمراً ضرورياً لاتخاذ القرارات المالية الصائبة.

ويظل المستثمرون والمتعاملون بحاجة إلى متابعة مستمرة لأحدث التحديثات، خصوصاً مع زيادة النشاط التجاري والطلب على العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.