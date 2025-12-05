قافلة جامعة أسوان.. فحص 1000 طفل وتجهيز 600 حالة شفة أرنبية و240 عملية جراحية.. شاهد

انطلقت اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر 2025 فعاليات القافلة الطبية السنوية لقسم جراحة التجميل بجامعة أسوان، والتى تأتى كأحد أهم المبادرات الإنسانية والطبية المجانية المقدمة للأطفال وأسرهم، وذلك بمشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين والمتطوعين، وبالتعاون مع منظمة Operation Smile ومؤسسة الناس لبعضهم بأسوان.

بدأت أعمال القافلة في تمام الساعة التاسعة صباحا واستمرت حتى الخامسة مساء داخل مستشفى الباطنة التخصصى أحد مستشفيات جامعة أسوان.

وشهد اليوم الأول استقبال ما يقرب من 1000 طفل من محافظات جنوب الصعيد كافة، حيث تم الكشف والتحضير الأولي لـ 600 حالة اسنان ، وتجهيز 240 حالة جراحية استعدادا لإجراء العمليات التي ستبدأ غدًا السبت وتستمر حتى 10 ديسمبر 2025، في إطار جهود تهدف لتقديم رعاية طبية متقدمة بالمجان ووفق أعلى معايير الجودة.

وأكدت إدارة القافلة أن هذه الفعالية تأتي ثمرة تعاون كبير بين قسم جراحة التجميل بجامعة أسوان وإدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف ومشاركة واسعة من فرق طبية وتمريضية دولية ومحلية، تعكس قيمة الشراكات الإنسانية في خدمة المجتمع المصري.

وخلال جولتهم التفقدية، تابع الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، والدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة، والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل، ووفد منظمة Operation Smile والدكتور عز الصادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الناس لبعضهم، سير العمل داخل العيادات، التي ضمت تخصصات ، جراحة التجميل، وطب الأطفال، والأسنان، والباطنة، والمسالك البولية، والجراحة، والتخاطب، والعلاج الطبيعي، والتخدير، وهيئة التمريض، والخدمات المساعدة والتسجيل الطبى، بمشاركة مئات المتطوعين.

وتستهدف القافلة تقديم عمليات وجراحات دقيقة لعلاج العيوب الخُلقية بالوجه واليدين، ما بعد الحروق والحوادث، الأورام، الوحمات الدموية، وغيرها من الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية متقدمة دون تحميل الأسر أي أعباء مادية.

القافلة الطبية



وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان اثناء الجولة ان مستشفيات جامعة أسوان استقبلت اليوم ما يقرب من 1000 حالة من محافظات جنوب الصعيد كافة، في عمل إنساني متجدد يجسد الدور المجتمعي للجامعة، ونحرص كل عام على دعم هذه القافلة لضمان حصول الأطفال على أفضل رعاية طبية، ونتوجه بالشكر لجميع شركائنا، وعلى رأسهم منظمة عملية ابتسامة وفريق المتطوعين الذين يقدمون جهودا استثنائية لخدمة الأطفال، ومرضى جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان هذه القافلة تعد واحدة من بين عدة قوافل تشارك بها كلية الطب داخل مصر وخارجها، حيث نفذت الكلية أكثر من 6 قوافل في تنزانيا وجيبوتي والأردن. هدفنا تخفيف معاناة الأطفال وأسرهم عبر توفير جراحات دقيقة قد يصعب الحصول عليها في أماكن أخرى. وجميع فرق الكلية تعمل بروح واحدة لإنجاح هذا الحدث الطبي الإنساني مع مشاركة شباب الاطباء في مختلف التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور أشرف معبد مدير مستشفى الجراحة ووكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي انه تم تجهيز مستشفى الباطنة التخصصي بكامل طاقته لضمان استقبال الحالات وتقديم أعلى درجات الأمان والجودة خلال الكشف والعمليات والمتابعة. ونتابع الإجراءات بدقة منذ استقبال الطفل وحتى اكتمال شفائه علي اكمل وجه طبي.

وأوضح الدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل بجامعة أسوان ، الاستعداد لهذه القافلة منذ أسابيع طويلة، كما نستهدف هذا العام زيادة عدد الحالات المستفيدة وتقديم جراحات أكثر تعقيدًا. مع جود خبراء اجانب في تخصصات مختلفة وخاصة مؤسسة Operation Smile لنقل الخبرات الي شباب الأطباء ويمنح الأطفال فرصة للحصول على رعاية عالمية المستوى.

وتبقى هذه الفعالية خير دليل على جهود قسم جراحة التجميل تجاه أطفال الصعيد.

وذكر الدكتور عز الصادق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الناس لبعضهم، أنه تأتي مشاركة المؤسسة للعام الثالث على التوالي في رعاية القافلة من خلال تعريف اسر المرضي والتواصل مع الحالات عبر الرائدات الريفيات والمتطوعين، وتقديم الدعم النفسي والعيني للأسر، مع توفير ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الضرورية. كما نحرص على المتابعة المستمرة للحالات بعد انتهاء أعمال القافلة بالتعاون مع قسم جراحة التجميل بقيادة الدكتور أحمد قناوي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بنجاح كبير يعكس مدى الإقبال الشعبي وثقة الأسر في خدمات القافلة، مع استمرار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العمليات الجراحية صباح الغد بما يفتح باب الأمل أمام مئات الأطفال لاستعادة الابتسامة والحياة الطبيعية.

ووجه اهالي واسر الاطفال شكرهم للقافلة الطبية علي خدماتهم الطبية المقدمة لاطفال الشفة الارنبية والقائمين عليها.