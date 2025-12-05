خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة اليوم، من ضبط شاب أنهى حياة زميله بواسطة أداة حادة "سكين" بطعنات غادرة

بمنطقة عزبة أبو دراع بسبب خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض ما أسفر عن إصابة المجني عليه بإصابة خطيرة أودت بحياته في الحال.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثانِ المحلة برئاسة الرائد محمد عيد إلى موقع الحادث وتمكنت خلال وقت قصير من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه بينما جرى نقل الجثمان للمشرحة.

تحرك أمني

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.