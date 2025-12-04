قطاع الصحة في عروس الدلتا يواصل الإنجازات.. محافظ الغربية يعلن انطلاقة جديدة للمنظومة الصحية بتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بحميات طنطا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية

الغربية أحمد علي

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية الصحية بالمحافظة، وتوفير خدمات طبية متقدمة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتخفف عنهم عناء الانتقال للمراكز الطبية المتخصصة خارج المحافظة.

تحسين خدمات علاجية

 وشدد محافظ الغربية على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، ومحافظة الغربية تتحرك بخطوات متسارعة لدعم المستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الحيوية بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتكاملة، لافتًا إلى أن افتتاح الوحدة الجديدة يواكب توسع المحافظة في منظومة التحول الصحي وتطوير مرافقها بما يليق بمكانة عروس الدلتا.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الوحدة الجديدة تُعد إضافة مهمة للمستشفى، حيث تقدم خدمات مناظير الجهاز الهضمي العلوي للمرئ والمعدة، ومناظير الجهاز الهضمي السفلي، مما يساهم في رفع دقة التشخيص وسرعة التدخل العلاجي في الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن تجهيزات الوحدة تمت وفق أعلى المعايير الطبية وبأحدث الأجهزة لتعزيز قدرة المستشفى على استيعاب الحالات المتزايدة. وأضاف أن هذا الافتتاح يأتي امتدادًا لخطة تطوير شاملة داخل مستشفى حميات طنطا التي شهدت خلال الفترة الأخيرة تحديثًا جوهريًا في الخدمات والأقسام الحيوية.

واضاف بلبل أن المحافظة تضم شبكة متكاملة من وحدات مناظير الجهاز الهضمي والكبد على مستوى المستشفيات العامة والمركزية، تشمل: مستشفى طنطا العام، كفر الزيات العام، زفتى العام، قطور المركزي، وسمنود المركزي. وكشفت أن الأيام المقبلة ستشهد بدء تشغيل وحدة المناظير الجديدة بمستشفى المحلة العام، لتكتمل منظومة التطوير وتوسيع خدمات المناظير بجميع مراكز المحافظة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات المتخصصة.

وتُعد مستشفى حميات طنطا — التي تم افتتاحها في أكتوبر 2024 — واحدة من أهم صروح الرعاية الصحية المتخصصة في الغربية، حيث تقع على مساحة 2050 مترًا وتتكون من 9 طوابق بطاقة استيعابية 100 سرير موزعة إلى 7 أسرّة عناية مركزة للكبار، و6 أسرّة عناية مركزة للأطفال، و26 سرير عناية متوسطة، و61 سرير إقامة داخلية. وشهدت المستشفى خلال عام 2025 توسعًا في خدماتها، حيث تم استحداث وحدة العناية المركزة للأطفال في فبراير بعدد 4 أسرّة، وزيادتها في نوفمبر إلى 6 أسرّة استجابة لزيادة الإقبال.

توجيهات محافظ الغربية 

كما تقدم المستشفى خدمات طبية ممتدة تشمل قسم الاستقبال الذي يتعامل مع متوسط 1,355 حالة شهريًا خلال آخر ثلاثة أشهر، والعيادات الخارجية التي تستقبل متوسط 12,865 حالة شهريًا، إلى جانب عيادات الأسنان بمعدل 732 حالة، وقسم العلاج الطبيعي بمتوسط 95 حالة. وتضم المستشفى كذلك معملًا مركزيًا متطورًا يجري نحو 4,930 تحليلًا شهريًا، وقسم أشعة متكامل يحتوي على أجهزة X-Ray والموجات فوق الصوتية، مع استمرار أعمال تجهيز قسم الأشعة المقطعية بأحدث التقنيات الطبية.

وفي ختام التصريحات، أكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطتها لتطوير المنظومة الصحية بالكامل، انطلاقًا من إيمانها بأن صحة المواطن هي الأساس، ودعم المريض هو جوهر كل تحرك، مشددًا على متابعته الميدانية المستمرة لمستشفيات المحافظة لضمان سير العمل بالكفاءة المطلوبة وتقديم خدمات طبية تليق بأهالي الغربية.

