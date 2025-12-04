أبلكيشن الحرام .. حبس رجل وسيدة يمارسان الأعمال المنافية للآداب بالشيخ زايد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس رجل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بعد استقطاب راغبي المتعة الحرام عبر "أبلكيشن" على الهاتف المحمول.

وحرزت النيابة هاتف محمول يحتوي على محادثات واتفاقات بين المتهمين وعملاءهما من راغبي ممارسة الحرام يحددان فيها مواعيد وأماكن السهرات والمقابل المادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص وسيدة لقيامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، وسيدة) بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة ، وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.