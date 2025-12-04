قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
محافظات

إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

محافظ العاصمة
محافظ العاصمة
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على فخره بحصول مصر على ٥ جوائز من بين ١٦ جائزة ضمن جوائز التميز الحكومي العربي في دورته الرابعة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ من بينها جائزتان لمحافظة القاهرة هما أفضل محافظ عربي،  وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى والتى رسخت فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكيم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة للإنسان والمكان معًا،  وكانت حجر أساس لمخطط متكامل للقضاء علي العشوائيات،  موجهًا التهنئة لوزارة الصحة والسكان لفوز مشروعها البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات في مصر بجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي،  ووزارة الموارد المائية ( قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ) مصلحة الري لفوز مشروعها تنمية جنوب الوادي بتوشكى كأفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية،  ولشركة مياه الشرب بالإسكندرية لفوز لمياء مصطفى رئيس قطاع معامل الجودة كأفضل موظفة حكومية عربية.  

وكان محافظ القاهرة قد تسلم جائزة أفضل محافظ عربي في إحتفالية توزيع جوائز التميز الحكومى العربى التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة  ، حيث سلم الجائزة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وذلك بحضور الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي،  والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  ومحمد جبران وزير العمل ، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من  المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة جوائز التميز الحكومي

