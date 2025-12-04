إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على فخره بحصول مصر على ٥ جوائز من بين ١٦ جائزة ضمن جوائز التميز الحكومي العربي في دورته الرابعة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ من بينها جائزتان لمحافظة القاهرة هما أفضل محافظ عربي، وفوز مشروع مدينة الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى والتى رسخت فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكيم في تحقيق تنمية بشرية مستدامة للإنسان والمكان معًا، وكانت حجر أساس لمخطط متكامل للقضاء علي العشوائيات، موجهًا التهنئة لوزارة الصحة والسكان لفوز مشروعها البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات في مصر بجائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي، ووزارة الموارد المائية ( قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ) مصلحة الري لفوز مشروعها تنمية جنوب الوادي بتوشكى كأفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية، ولشركة مياه الشرب بالإسكندرية لفوز لمياء مصطفى رئيس قطاع معامل الجودة كأفضل موظفة حكومية عربية.

وكان محافظ القاهرة قد تسلم جائزة أفضل محافظ عربي في إحتفالية توزيع جوائز التميز الحكومى العربى التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث سلم الجائزة أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد القرقاوي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وذلك بحضور الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل ، وحمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ، ومندوبي الدول العربية بالجامعة العربية وعدد من المحافظين ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .