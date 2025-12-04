أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024 وونشر مواعيد تقديم الملفات لكل المحافظات الدفعة 2024

مواعيد تقديم الملفات لخريجى دفعة 2024 جيد على الاقل

معاون نيابة عامة ( الذكور )

اليوم -التاريخ -الجامعة

الثلاثاء

23/12/2025

القاهرة - بنها

الاربعاء

24/12/2025

الإسكندرية – عين شمس – الفيوم

الخميس

25/12/2025

أسيوط – أزهر أسيوط

السبت

27/12/2025

المنصورة – أزهر تفهنا – دمياط – أسوان

الأحد

28/12/2025

بنى سويف – المنيا – حلوان

الإثنين

29/12/2025

الزقازيق – طنطا – أزهر طنطا

– أزهر دمنهور

الثلاثاء

30/12/2025

جنوب الوادى – بورسعيد – السادات

– أزهر القاهرة

الأربعاء

31/12/2025

المنوفية – سوهاج – الألمانية – البريطانية

– الأكاديمية البحرية - فاروس

الخميس

1/1/2026

كلية الشرطة – لندن - بدر – جامعات أخرى - تخلفات