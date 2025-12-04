أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024 وونشر مواعيد تقديم الملفات لكل المحافظات الدفعة 2024
مواعيد تقديم الملفات لخريجى دفعة 2024 جيد على الاقل
معاون نيابة عامة ( الذكور )
اليوم -التاريخ -الجامعة
الثلاثاء
23/12/2025
القاهرة - بنها
الاربعاء
24/12/2025
الإسكندرية – عين شمس – الفيوم
الخميس
25/12/2025
أسيوط – أزهر أسيوط
السبت
27/12/2025
المنصورة – أزهر تفهنا – دمياط – أسوان
الأحد
28/12/2025
بنى سويف – المنيا – حلوان
الإثنين
29/12/2025
الزقازيق – طنطا – أزهر طنطا
– أزهر دمنهور
الثلاثاء
30/12/2025
جنوب الوادى – بورسعيد – السادات
– أزهر القاهرة
الأربعاء
31/12/2025
المنوفية – سوهاج – الألمانية – البريطانية
– الأكاديمية البحرية - فاروس
الخميس
1/1/2026
كلية الشرطة – لندن - بدر – جامعات أخرى - تخلفات