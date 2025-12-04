قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
حوادث

أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024 وونشر مواعيد تقديم الملفات لكل المحافظات الدفعة 2024

مواعيد تقديم الملفات لخريجى دفعة 2024 جيد على الاقل

معاون نيابة عامة ( الذكور )

اليوم -التاريخ -الجامعة

الثلاثاء

23/12/2025

القاهرة - بنها

الاربعاء

24/12/2025

الإسكندرية – عين شمس – الفيوم

الخميس

25/12/2025

أسيوط – أزهر أسيوط

السبت

27/12/2025

المنصورة – أزهر تفهنا – دمياط – أسوان

الأحد

28/12/2025

بنى سويف – المنيا – حلوان

الإثنين

29/12/2025

الزقازيق – طنطا – أزهر طنطا 

– أزهر دمنهور

الثلاثاء

30/12/2025

جنوب الوادى – بورسعيد – السادات

 – أزهر القاهرة

الأربعاء

31/12/2025

المنوفية – سوهاج – الألمانية – البريطانية 

– الأكاديمية البحرية - فاروس

الخميس

1/1/2026

كلية الشرطة – لندن - بدر – جامعات أخرى - تخلفات

معاون نيابة شريعة وقانون حقوق دفعة 2024 وظائف النيابة العامة

