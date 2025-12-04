العاشر من رمضان تكثف جهودها لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة

تواصل مدينة العاشر من رمضان تنفيذ خططها الميدانية المكثفة للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، في إطار توجيهات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، الذي أكد حرص الجهاز الدائم على تقديم خدمات عالية الجودة تعكس مكانة المدينة كإحدى أبرز المجتمعات العمرانية الجديدة.

وانتشرت فرق إدارة النظافة والتجميل على مدار الساعة في قطاعات شرق ومركز المدينة؛ لتنفيذ حملات موسعة شملت أحياء القرنفل، البنفسج، الياسمين، الورود، الفيروز، الزمرد، الماسة، واللوتس، إضافة إلى عدد من المناطق الصناعية.

وتضمنت الأعمال تنفيذ عمليات الكنس الآلي واليدوي، ورفع مخلفات الردش من الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية، إلى جانب أعمال التجريد، والرش والتطهير، وتعقيم صناديق القمامة والمناطق العامة، بما يضمن بيئة صحية ويحافظ على المشهد الجمالي للمدينة.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى إلى أن الحملات الجارية تُنفَّذ ضمن برنامج عمل متواصل يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات اليومية المقدمة للسكان، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان تحقيق أفضل مستوى من الانضباط والنظافة في مختلف أحياء المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة العمرانية وتعزيز جودة الحياة داخل المدينة، من خلال تنفيذ أعمال تطوير مستمرة تشمل القطاعات الخدمية والبنية التحتية، بما يرسخ الدور الريادي للعاشر من رمضان كإحدى أكبر المدن الصناعية.