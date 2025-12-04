تيبو كورتوا يدافع عن فينيسيوس ويطالب بالاحترام داخل الملاعب

دافع تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن زميله فينيسيوس جونيور، بعد أن أثارت إشارات اللاعب تجاه مدرجات ملعب "سان ماميس" خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-0 ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وأشار كورتوا إلى أن ردود فعل اللاعبين البشرية طبيعية، مستشهداً بما حدث مع رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، الذي تعرض لانتقادات حادة من جماهير الفريق الكتالوني بعد طرده أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، ما أسهم في هزيمة برشلونة 3-0.

وقال الحارس البلجيكي، وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن أناس، نحن بشر.. انظروا إلى ما حدث مع أراوخو بعد مباراة تشيلسي، والإساءات التي تعرض لها على وسائل التواصل الاجتماعي. من هنا يبدأ كل شيء، ثم نتساءل لماذا يكون اللاعب سيئاً من الناحية النفسية. نحن لسنا آلات، بل بشر".

وأضاف كورتوا: "لقد كان فيني هادئاً، ولكن هناك حدود.. أنا أحب الحماس والمناوشات لأنها تخلق أجواء جيدة، لكن يجب أن يكون هناك القليل من الاحترام".