إجراءات التقدُم لوظيفة معاون النيابة العامة .. تعرف عليها

أعلنت النيابة العامة عن قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024 ونستعرض لكم طريق إجراءات التقدُم للوظيفة

إجراءات التقدُم للوظيفة:

-يطلب الملف من الموظف المختص بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى وذلك مقابل سـداد مبلغ 2500 جنيه ( الفان وخمسمائة جنيهاً لاغير) عن طريق التحويل لحساب صندوق تنمية الموارد البشرية بالنيابة العامة بالبنك الأهلي المصرى رقم (0673070533775200010) بعد تقديم أصل إيصال الدفع وصورة المؤهل وذلك في المواعيد الآتية:

-للذكور : يطلب الملف اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 /12/ 2025وحتى يوم الخميس الموافق 18/12/ 2025، وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 / 12 /2025 وحتى يوم الخميس الموافق 1/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً.

-للإناث : يطلب الملف اعتباراً من يوم السبت الموافق 20/ 12/ 2025 وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/ 2025 وتقدم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالى اعتباراً من يوم السبت الموافق 3 / 1 / 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 8/ 1/ 2026 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً يومياً.

وذلك وفقاً للميعاد المحدد لكل جامعة بالجدول المرفق بالملف وبعد تسجيل المتقدم البيانات الكترونياً وفقاً للرقم السرى المرفق بالملف على موقع النيابة العامة www.ppo.gov.eg ولن يقبل الملف بدون أصل المؤهل.