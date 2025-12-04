زوجة مسئول بشركة مقاولات شهيرة تروي وحشية سائق مدرسة التجمع بابنتها.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة سائق حافلة بإحدى المدارس الشهيرة في دائرة قسم التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض طالبة قاصر، وهي ابنة أحد المسؤولين في شركة مقاولات حكومية كبرى واستمعت النيابة إلى أقوال والدة المجني عليها.

حيث شهدت والدة المجني عليها أنه رأت المتهم يقف أمام باص المدرسة ويمد يده على وجه ابنتها ثم قام بتقبيلها عنوة ووضع يدها علي مواطن عفتها ثم قام بجذبها وامسكها من مواطن أخري في الأمام والخلف وهي تحاول أن تهرب منه ولم تستطيع وعندما سمع صوتي ارتعب وهرب وكان ذلك في موقف خاص بالاتوبيسات المدرسية داخل حيز المدرسة.

نص أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم، أثناء عمله كسائق للحافلة المدرسية الخاصة بالمجني عليها، استغل صغر سنها وقام بالاعتداء عليها بالقوة، حيث أمسك وجهها وأجبرها على تقبيله دون إرادتها، رغم أنها لم تتجاوز الثامنة عشرة من العمر.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".



