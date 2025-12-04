أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما

شهد افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر الظهور الأول للفنانة أروى جودة وزوجها بعد احتفالهما بحفل زفافهما الذى أقيم خلال الأيام الماضية.

وخطفت الفنانة أروى جودة الأنظار بعد تداول صور جديدة من جلسة تصوير تجمعها بزوجها خلال حفل زفافهما، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين البساطة والرقي، وسط تفاعل كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدت أروى فستان زفاف ناعمًا بتطريزات دقيقة أبرزت جمالها المعتاد، بينما ظهر زوجها بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ليشكل الثنائي لوحة رومانسية أبهرت المتابعين.

وحرصت أروى على توثيق لحظات خاصة من الحفل، من بينها لقطات عفوية ضاحكة وأخرى تمتلئ بالمشاعر، ما أضفى على الجلسة طابعًا حميميًا ومميزًا.

الجلسة التي تم تنفيذها في أجواء راقية اتسمت بالإضاءة الدافئة والخلفيات الهادئة، عكست بساطة الحفل وأناقة التفاصيل، وهو ما أثار إعجاب جمهور الفنانة، الذين تداولوا الصور مع إشادات واسعة بجمال الإطلالة وانسجام الزوجين.

وتأتي هذه الجلسة لتؤكد حرص أروى جودة على مشاركة متابعيها لحظات السعادة في حياتها الشخصية، وسط تمنيات من الجمهور للثنائي بحياة مليئة بالحب.