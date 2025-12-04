هيئة تسليح القوات المسلحة: نقوم بتصنيع 280 صنف من قطع الغيار الخاصة بالمعدات العسكرية وأكثر من 180 صنف تحت الدراسة

علق اللواء اركان حرب محمد عدلي رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .



وقال محمد عدلي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" 112 وفد وحوالي 500 شركة من حول العالم يشاركون في معرض إيديكس ".

وتابع محمد عدلي :" القوات المسلحة تقوم بتنظيم معرض إيديكس بالتعاون مع الشركات الوطنية المحلية "، مضيفا:" المعدة العسكرية لها طبيعة خاصة وأي قطعة غيار تدخل فيها لها طبيعة خاصة ".



وأكمل محمد عدلي :" نقوم بتصنيع 280 صنف من قطع الغيار الخاصة بالمعدات العسكرية وأكثر من 180 صنف تحت الدراسة لتصنيعها داخل مصر بدلا من استيرادها ".

ولفت محمد عدلي :" التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا مفروضين علينا في حياتنا اليومية"، مضيفا:" لدين ثقة في العنصر البشري المصري على مر الأجيال ".

وتابع محمد عدلي “ نهدف إلى زيادة نسب تصنيع المعدات العسكرية التي تحتاجها القوات المسلحة”.