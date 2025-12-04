ياسمين عز: «فيلم أم كلثوم لسه ما نزلش.. والهجوم على البرومو مستعجل ومش منطقي»

علّقت الإعلامية ياسمين عز على الجدل الواسع الذي أثاره برومو فيلم «الست أم كلثوم» بطولة الفنانة منى زكي وإخراج مروان حامد، وذلك خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة MBC مصر.

الهجوم والانتقاد والاتهامات

وقالت ياسمين عز إن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت خلال الأيام الماضية بسبب الفيلم الذي لم يُعرض بعد، موضحة أن البعض بدأ في الهجوم والانتقاد والاتهامات قبل مشاهدة العمل من الأساس، رغم أن البرومو لا يقدم إلا «لمحة أولى» عن الفيلم.

وأضافت عز: «من أول ما نزل البرومو قامت الدنيا وما قعدتش.. والناس على نار مستنية الفيلم، وأنا واحدة منهم لكن في نفس الوقت، في ناس بتهاجم أي حاجة قبل ما تتعرض ويسبّوا ويشتموا. أنا نفسي أفهم.. إيه النقد اللي بيتقال على برومو؟».

منطق الحكم على عمل سينمائي

وتساءلت الإعلامية عن منطق الحكم على عمل سينمائي ضخم من مجرد إعلان ترويجي، مؤكدة أن فيلمًا مرصودًا له ميزانية كبيرة ويحظى بدعم إنتاجي ضخم لن يمر دون تدقيق شديد في كل التفاصيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بقامة تاريخية بحجم أم كلثوم.

وختمت رسالتها للجمهور قائلة: «ليه نفترض إن صناع الفيلم مش هيهتموا إن كل حاجة تطلع مظبوطة وبالملي؟ قصة أم كلثوم أكيد متنفذة بكل احترام وتفاصيل دقيقة.. خلّوا الحكم بعد المشاهدة».