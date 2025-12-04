أستاذ علوم سياسية: هناك دول لا ترغب في استقرار مصر.. فيديو

قال الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، إن فكرة تعديل المسار أو التصويب في العملية الانتخابية هي عملية إيجابية كما أن العملية الانتخابية هي عملية وطنية خالصة.

وأضاف أحمد الشحات، في لقائه على فضائية "الحياة"، أن الرغبة في الشفافية وخلق بيئة حقيقية لإنجاح الانتخابات تحدث حالة وطنية مفيدة وسيكون درس مستفاد لأي انتخابات مستقبلية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على استكمال النظام السياسي، منوها أن هناك دولا لا ترغب في هذا المشهد لأنه يعكس استقرار البلد.

وأكد أن مصر دولة كبيرة ولديها مجالس نيابية في منتهى القوة وهناك إيجابيات وإخفاقات في بعض المراحل وهذا موجود في العالم كله.

