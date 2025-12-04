عمرو القطامي يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات مجلس النواب

أعلن النائب والمرشح عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، اعتذاره عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، موجهاً خالص الشكر لأهالي الدائرة على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر طوال فترة عمله البرلماني.

وأكد القطامي أن قرار الاعتذار جاء بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيظل دائماً في خدمة الوطن وأهالي الدائرة من أي موقع يتواجد فيه، وأن ما قدمه خلال الفترة الماضية كان بدافع المسؤولية الوطنية والرغبة في خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.

وشدد النائب عمرو القطامي، على أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً احترامه الكامل للاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، ومتمنياً التوفيق والسداد لجميع المرشحين لخدمة الوطن والمواطن.

واختتم القطامي بيانه قائلاً: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، بعيداً عن أي مناصب أو مواقع".

وجدير بالذكر أن دائرة أكتوبر والواحات من ضمن الدوائر ال30 التى قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات بهم لوجود مخالفات، ومن المقرر انعقاد انتخابات لهم يومي الأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.