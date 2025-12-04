قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
محافظات

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال ملحوظ وتنظيم محكم داخل لجان إيتاى البارود بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، توافدًا ملحوظًا من المواطنين على لجان انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق داخل المقرات الانتخابية بمختلف المراكز والمدن، حيث حرص الناخبون على المشاركة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتأمين اللجان حتى انتهاء اليوم الانتخابي وخروج آخر ناخب من المقار الانتخابية.


وأكد المستشار إسلام حمادة، رئيس اللجنة رقم 56 بمدرسة عزت النمر بمركز إيتاي البارود، أن العملية الانتخابية داخل اللجنة تسير بانضباط كامل منذ بدء التصويت، مشيرا إلى أن اللجان لم تشهد أي معوقات تعرقل سير العملية حتى الآن، في ظل تعاون تام بين القضاة والموظفين والجهات المسؤولة عن التنظيم.


 

كما أوضح المستشار حسن الصياد، رئيس اللجنة رقم 57 بإيتاي البارود، أن اللجنة تستقبل الناخبين بشكل منتظم، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدًا التزام المواطنين بالإجراءات المنظمة للتصويت وحرصهم على المشاركة الإيجابية.


 

وأشار رئيس اللجنة إلى أن نسبة الإقبال تشهد تزايدًا تدريجيًا على مدار اليوم، وأن العمل داخل اللجان يتم وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن الشفافية والانضباط وجودة سير العملية الانتخابية.


وتواصل لجان محافظة البحيرة استقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق المحدد، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان خروج اليوم الانتخابي بشكل مشرف وآمن يعكس وعي المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

البحيرة إيتاى البارود انتخابات النواب مجلس الشعب مديرية أمن البحيرة مدير أمن البحيرة أمن البحيرة

