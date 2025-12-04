تعليم الوادي الجديد: تنفيذ ورشة عمل لرفع كفاءة مسئولي الموهوبين

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، على تنفيذ ورشة عمل تدريبية لرفع كفاءة مسئولى الموهوبين والتعلم الذكى، مقترحة من الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة وتنفيذا للخطة الوزارية بالتنسيق والتعاون إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

التدريب على دعم منظومة التفوق والموهبة لدى الطلاب



وقال وكيل الوزارة بالمحافظة أنه جرى تنفيذ فعاليات الورشة بمقر مركز الموهوبين فى الخارجة و تناولت كيفية التعامل مع المواهب الطلابية و الاختلاف والتنوع فيها ،ودعم منظومة التفوق والموهبة، وجرى فتح باب الحوار والمناقشة للوقوف على الإيجابيات ودعمها ، ورصد أى مشكلات تعوق سير منظومة العمل، لافتا إلى مواصلة تنفيذ ورش العمل فى جميع الادارات التعليمية للوصول إلى أعلى مستوى من حسن الآداء ودقة العمل.