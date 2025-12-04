الأخضر جاهز لضربته الثانية.. وليد الأحمد يؤكد استعداد السعودية لعبور جزر القمر في كأس العرب

شدّد وليد الأحمد، لاعب المنتخب السعودي، على جاهزية الصقور لخوض مواجهة جزر القمر غدًا الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الفريق يدخل المباراة بطموح واضح يتمثل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.

وكان المنتخب السعودي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مهم على منتخب عمان بنتيجة 2-1، بينما تلقى منتخب جزر القمر خسارة أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ما يمنح الأخضر أفضلية معنوية قبل مواجهة الغد.

وقال الأحمد في تصريحات إعلامية، إن جميع لاعبي المنتخب في كامل الجاهزية لمواجهة جزر القمر، مضيفًا: "أنا وزملائي جاهزون لمباراة جزر القمر، ونطمح لتحقيق المكسب وإسعاد الجماهير السعودية بهذا الانتصار".

وحول إمكانية حدوث مفاجآت في البطولة، خصوصًا أمام منافس متحفز مثل جزر القمر، أكد اللاعب ثقته في قدرة السعودية على حسم اللقاء، قائلًا: "بإذن الله نخرج فائزين بالمباراة، ونفرح بهذه البطولة".

وعن قرعة كأس العالم التي ستُجرى غدًا، أوضح الأحمد أنه لا يشغل باله بهذا الملف في الوقت الحالي، مؤكدًا أن التركيز منصب بالكامل على كأس العرب، مضيفًا: "لا أفكر في ذلك مطلقًا، وتركيزنا على البطولة الحالية فقط".

كما تطرق اللاعب إلى غياب هيرفي رينارد عن مباراة الغد، بعد سفره إلى واشنطن لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، قائلًا: "لا شك أن وجود رينارد في غاية الأهمية، لكن الكرة تعتمد أيضًا على اللاعبين والجماهير. سنعمل على الفوز حتى نهديه للمدرب، الذي لن يكون معنا غدًا".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن فرانسوا رودريجيز، مساعد رينارد، سيتولى عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بسبب سفر المدرب الفرنسي رفقة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، للمشاركة في قرعة المونديال.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تحقيق فوزه الثاني تواليًا، وتأكيد حضوره القوي في البطولة قبل المضي قدمًا نحو الأدوار الإقصائية.