قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الظواهر الجوية وعدم استقرار درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

كما يشهد الطقس حالة استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة. 

أمطار متفرقة تضرب عدة محافظات والأجواء معتدلة

متوقع خلال الطقس ، وجود فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين

وشهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء. 

فيما متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوبا على مناطق من (حلايب وشلاتين)، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى الغرب. 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود الطقس الجو، أجواء باردة في الصباح الباكر على مختلف أنحاء البلاد، بينما يميل إلى الاعتدال نهارًا على أغلب المناطق، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد. ومع ساعات الليل، يصبح الطقس باردًا خاصة في فتراته المتأخرة.

شبورة كثيفة وسحب متوسطة ببعض المحافظات

وأشارت الهيئة، إلى استمرار الشبورة المائية خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، خلال الطقس اليوم على مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسط سيناء وجنوب الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط خفيف وغير مؤثر للأمطار على بعض المناطق.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس ،كالتالي:

القاهرة الكبرى: 25 للعظمى و18 للصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 24 للعظمى و17 للصغرى

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 24 للعظمى و16 للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية: 24 للعظمى و15 للصغرى

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 27 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد: 26 للعظمى و12 للصغرى

جنوب الصعيد: 34 للعظمى و16 للصغرى

رياح محملة بالأتربة وأمواج البحر مرتفعة

كما أوضحت الهيئة، أن الرياح خلال الطقس ، سوف تكون معتدلة على أغلب الأنحاء، بينما تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، وقد تثير الرمال والأتربة على بعض المناطق القريبة من الصحراء الغربية.

بينما تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يصادف  اليوم الخميس، بداية نوة قاسم على محافظة الاسكندرية، والتي اعتبرتها هيئة الأرصاد مواعيد نوات سنوية ثابتة، قد تكون أحيانا غير مؤثرة في الأجواء ولا يصاحبها موجات أمطار غير عادية نتيجة التغيرات المناخية.

الطقس الامطار امطار غزيرة الأرصاد الجوية حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

محافظ العاصمة

إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

جانب من الحدث

"اللغة والذات" ندوة بجامعة الوادي الجديد تكشف أثر التعبير اللغوي على الصحة النفسية للطلاب

جانب من الورشه

تعليم الوادي الجديد: تنفيذ ورشة عمل لرفع كفاءة مسئولي الموهوبين

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد