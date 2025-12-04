الجونة يعبر إلى دور الـ16 بكأس مصر بالفوز على بترول أسيوط 2-1

حجز فريق الجونة بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد فوزه على بترول أسيوط بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أُقيم عصر اليوم الخميس على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات دور الـ32.

بدأت المواجهة بإيقاع متوازن بين الطرفين، قبل أن ينجح الجونة في التقدم عبر أحمد عبد الرسول في الدقيقة 56، مستغلًا ارتباكا دفاعيا داخل منطقة الجزاء.



وفي الدقيقة 72 عزز محمد النحاس النتيجة بهدف ثانٍ بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.

وحاول بترول أسيوط العودة إلى اللقاء، ليتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 80، إلا أن الجونة حافظ على تقدمه حتى صفارة النهاية.

وبهذا الانتصار ينضم الجونة رسميًا إلى قائمة المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر، فيما يغادر بترول أسيوط منافسات البطولة.