بعد عام تهديفي استثنائي.. مبابي يقترب من تحطيم أحد أعظم أرقام رونالدو في ريال مدريد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إشعال سباق الأرقام القياسية داخل ريال مدريد، بعدما قدم عامًا 2025 خارقًا جعله يهدد واحدًا من أعظم إنجازات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتمثل في أعلى حصيلة تهديفية لنجم يرتدي القميص الملكي خلال سنة تقويمية واحدة.

مبابي، الذي يعيش واحدة من أفضل لحظات مسيرته الكروية، أثبت من جديد أنه أكثر لاعبي العالم جاهزية حاليًا، بعدما سجل ثنائية جديدة في ملعب "سان ماميس" خلال الفوز الكبير على أتلتيك بيلباو (3-0)، رافعًا رصيده هذا الموسم إلى 30 هدفًا و7 تمريرات حاسمة، موزعة بين ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

ويملك المهاجم الفرنسي انطلاقة تاريخية هي الأفضل في حياته الاحترافية، حيث سجل منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 55 هدفًا في 55 مباراة، ليقترب من الرقم القياسي الذي حققه رونالدو عام 2013، حين وصل إلى 59 هدفًا خلال نفس العدد من المباريات تقريبًا.

وبات مبابي بحاجة إلى 5 أهداف فقط في المباريات الخمس المتبقية هذا العام، لمعادلة رقم "الدون" أو تجاوزه والانفراد بصدارة هدافي ريال مدريد في سنة تقويمية.

ومن المنتظر أن يخوض مبابي مبارياته الأخيرة هذا العام أمام كل من سيلتا فيجو وإشبيلية في البرنابيو، ومانشستر سيتي على ملعبه، إضافة إلى ألافيس خارج الديار، إلى جانب مباراة في كأس الملك ستحدد قرعتها لاحقًا، وهي مواجهات تمنحه فرصة قوية لتعزيز سجله التهديفي، خاصة في ظل حالته الفنية المشتعلة.

ولم يكتفِ مبابي بملاحقة رقم رونالدو الأكبر، بل تجاوز أرقامًا مهمة حققها النجم البرتغالي في سنوات سابقة، بعدما تخطى حصيلته في أعوام 2010 و2016 و2017 و2018، كما عادل سجله في 2011.

ويبقى متقدمًا أيضًا على سجل رونالدو في 2015 (54 هدفًا)، و2014 (56 هدفًا)، و2012 (58 هدفًا)، ما يعكس مدى اقترابه من قمة الهرم التهديفي المسجل باسم أسطورة ريال مدريد.

ووفق الأرقام الحالية، سيُنهي مبابي العام بأفضل معدل تهديفي في مسيرته منذ ظهوره الأول مع موناكو قبل عشر سنوات، إذ يحافظ على معدل هدف في كل مباراة تقريبًا، وقد وصل إجمالي ما سجله هذا العام إلى 62 هدفًا في 62 مباراة بإضافة أهدافه السبعة مع منتخب فرنسا.

ويتجاوز بذلك أفضل عام سابق له، وهو 2022 الذي سجل خلاله 56 هدفًا.

وبينما يتصدر مبابي سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم، ويواصل تحطيم أرقام الدوري الإسباني، تبدو مدريد في طريقها للاستفادة من نسخة مرعبة تهديفيًا من نجمها الجديد، الذي يسير بثبات نحو تكرار أمجاد كريستيانو وربما كتابة فصل جديد في تاريخ النادي الأبيض.