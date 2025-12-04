قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد عام تهديفي استثنائي.. مبابي يقترب من تحطيم أحد أعظم أرقام رونالدو في ريال مدريد

مبابي
مبابي
إسلام مقلد

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي إشعال سباق الأرقام القياسية داخل ريال مدريد، بعدما قدم عامًا 2025 خارقًا جعله يهدد واحدًا من أعظم إنجازات البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتمثل في أعلى حصيلة تهديفية لنجم يرتدي القميص الملكي خلال سنة تقويمية واحدة.

مبابي، الذي يعيش واحدة من أفضل لحظات مسيرته الكروية، أثبت من جديد أنه أكثر لاعبي العالم جاهزية حاليًا، بعدما سجل ثنائية جديدة في ملعب "سان ماميس" خلال الفوز الكبير على أتلتيك بيلباو (3-0)، رافعًا رصيده هذا الموسم إلى 30 هدفًا و7 تمريرات حاسمة، موزعة بين ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

ويملك المهاجم الفرنسي انطلاقة تاريخية هي الأفضل في حياته الاحترافية، حيث سجل منذ بداية عام 2025 ما مجموعه 55 هدفًا في 55 مباراة، ليقترب من الرقم القياسي الذي حققه رونالدو عام 2013، حين وصل إلى 59 هدفًا خلال نفس العدد من المباريات تقريبًا. 

وبات مبابي بحاجة إلى 5 أهداف فقط في المباريات الخمس المتبقية هذا العام، لمعادلة رقم "الدون" أو تجاوزه والانفراد بصدارة هدافي ريال مدريد في سنة تقويمية.

ومن المنتظر أن يخوض مبابي مبارياته الأخيرة هذا العام أمام كل من سيلتا فيجو وإشبيلية في البرنابيو، ومانشستر سيتي على ملعبه، إضافة إلى ألافيس خارج الديار، إلى جانب مباراة في كأس الملك ستحدد قرعتها لاحقًا، وهي مواجهات تمنحه فرصة قوية لتعزيز سجله التهديفي، خاصة في ظل حالته الفنية المشتعلة.

ولم يكتفِ مبابي بملاحقة رقم رونالدو الأكبر، بل تجاوز أرقامًا مهمة حققها النجم البرتغالي في سنوات سابقة، بعدما تخطى حصيلته في أعوام 2010 و2016 و2017 و2018، كما عادل سجله في 2011. 

ويبقى متقدمًا أيضًا على سجل رونالدو في 2015 (54 هدفًا)، و2014 (56 هدفًا)، و2012 (58 هدفًا)، ما يعكس مدى اقترابه من قمة الهرم التهديفي المسجل باسم أسطورة ريال مدريد.

ووفق الأرقام الحالية، سيُنهي مبابي العام بأفضل معدل تهديفي في مسيرته منذ ظهوره الأول مع موناكو قبل عشر سنوات، إذ يحافظ على معدل هدف في كل مباراة تقريبًا، وقد وصل إجمالي ما سجله هذا العام إلى 62 هدفًا في 62 مباراة بإضافة أهدافه السبعة مع منتخب فرنسا.

ويتجاوز بذلك أفضل عام سابق له، وهو 2022 الذي سجل خلاله 56 هدفًا.

وبينما يتصدر مبابي سباق الحذاء الذهبي هذا الموسم، ويواصل تحطيم أرقام الدوري الإسباني، تبدو مدريد في طريقها للاستفادة من نسخة مرعبة تهديفيًا من نجمها الجديد، الذي يسير بثبات نحو تكرار أمجاد كريستيانو وربما كتابة فصل جديد في تاريخ النادي الأبيض.

كيليان مبابي مبابي ريال مدريد كريستيانو رونالدو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

جهاز تنمية العاشر من رمضان

العاشر من رمضان تكثف جهودها لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة

وزير الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة

خلال التوقيع

أول مشروع من نوعه في مصر.. وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد