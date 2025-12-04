كاملة التشطيب.. طرح 40 وحدة في 6 أكتوبر الأحد المقبل | تفاصيل

أعلن المهندس خالد عطية، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وكيل بـوزارة الإسكان، عن طرح 40 وحدة إدارية بمدينة السادس من أكتوبر، يوم الأحد المقبل.

وقال «عطية»، خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، الذي يبث على قناة النهار، إنه سيتم طرح عدد (40) وحدة إدارية كاملة التشطيب للمواطنين بالقطعة (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، بمساحات 56 م2 و81 م2 وبفترة سداد من 3 سنوات إلى 7 سنوات.



وبيّن المهندس خالد عطية أن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة تمويله ذاتي ويستهدف طرح الوحدات الإدارية إلى جميع المواطنين.