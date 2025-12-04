قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش
هل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضح
21 دولة من حوض البحر المتوسط يجتمعون بالقاهرة لمناقشة حماية المتوسط
رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي في التعدين والطاقة
حفل تسليم جوائز التميز الصحفي وتكريم "أخبار اليوم" لتميزها في تغطية افتتاح المتحف الكبير.. الاثنين
حظك وحش .. «الدردير» يتمنى الشفاء لكريم فؤاد بعد إصابته بالركبة مُجددًا
تحديث التشريعات لتشمل المخدرات التصنيعية.. ننشر توصيات مؤتمر قادة الشرطة العرب| صور
أحمد عبدالقادر ميدو يُعلن براءته من قضايا حيازة السلاح ومقاومة السلطات.. ويشكر الرئيس السيسي
محافظ القاهرة عن جائزة التميز : نجاح لما تم إنجازه بمختلف المجالات
القبض على جزار يُوجّه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بالبحيرة
دعاء تيسير الأمور الصعبة والمعقدة.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة
فيروس ماربورج لم يصل مصر.. متخصصون يوضحون أسباب انتشار الأمراض التنفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن سائق اغتصـ.ـب سيدة بعد تهديدها بإيذاء ابنها أسفل الطريق الدائري

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سائق ميني باص 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصـ.ـاب سيدة داخل السيارة بعد تهديدها بذبـ.ـح ابنها أسفل الطريق الدائري. 

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لاغتصـ.ـاب سائق ميني باص سيدة بعد تهديدها بذبـ.ـح طفلها بـ"كتر" حيث قام بالاعتداء عليها داخل الميني باص في منطقة مظلمة أسفل الطريق الدائري. 

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن سيدة تبلغ من العمر 30 عاما وبرفقتها طفلها 8 سنوات كانت في زيارة لخالتها بمنطقة اللبيني بالهرم وغادرت للعودة لمنزلها بمدينة العبور فاستقلت ميني باص لمدينة السلام لستقل مواصلة من هناك لمنزلها. 

أضافت تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم أن كافة ركاب السيارة غادروا في السلام واثناء نزول السيدة عرض عليها السائق توصيلها لمكان قريب من العبور قائلا:"كده كده ده طريقي" بدلا من السير بمفردها ليلا مع ابنها حيث كانت الساعة اقتربت من العاشرة ليلا فوافقت وجلست مرة أخرى. 

في أقوالها أمام رجال الأمن وجهات التحقيق قالت أن السائق سار فترة أعلى الطريق الدائري ثم ادعى تعطل الميني باص ونزل أسفل الطريق الدائري في منطقة مظلمة وفاجئها بإشهار سلاح أبيض "كتر" عليها وعلى ابنها مهددا بإيذاء طفلها في حالة عدم الاستجابة له مرددا: "هخلصلك عليه" واضعا "الكتر" على رقبة الطفل فاستولى على ما تمتلكه من أموال وأجلس ابنها في الكرسي الأمامي واصطحبها إلى آخر مقعد في الميني باص وقام باغتصابها. 

وذكرت السيدة المجني عليها أنها خشيت مقاومة السائق حتى لا يقوم بتنفيذ تهديده بنحر عنق ابنها خاصة ان طفلها أصيب بحالة من الرعب بعد وضع المتهم "الكتر" على عنقه، وأضافت أن المتهم عقب ارتكاب جريمته أنزلها من السيارة في منطقة مظلمة رفقة ابنها فاضطرت للعودة لمنزلها بسبب حالتها السيئة ثم توجهت في اليوم التالي لقسم شرطة الهرم لإبلاغ الشرطة خاصة أنها استقلت الميني باص من منطقة اللبيني.

ونجحت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم في إلقاء القبض على المتهم بعد إدلاء المجني عليها بمواصفاته ومواصفات سيارته، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ذبــح ابنها الطريق الدائري الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

حديقة الحيوان

أكبر نقلة في تاريخ حديقة الحيوان.. تطوير شامل يحولها إلى وجهة عالمية

ترشيحاتنا

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر العامة تُطلق موقعًا جديدًا لمكتبتها المتنقلة في العاصمة الجديدة

محافظ أسيوط يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة

محافظ أسيوط يواصل جولاته على اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية في اليوم الثان

الكاتب عبد الله مراد المازم

عبد الله مراد المازم: معرض القاهرة للكتاب نافذة العرب إلى المعرفة.. وإطلاق جائزة نجيب محفوظ سعادة للمبدعين

بالصور

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX
https://youtu.be/j4kvcBwjLX

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

فيديو

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد