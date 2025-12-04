الرئيس السيسي يهنئ رومانيا وتايلاند بذكرى عيدهما القومي

أ ش أ

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكوشور دان رئيس رومانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي .



وأوفد الرئيس السيسي، السيد حسام زعتر ، الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة رومانيا بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة .



كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك ماها فاجير الونجكورن ملك تايلاند بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.



وأوفد سيادته ، السيد محمد رضا السيد ، الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.